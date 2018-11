Pannelli solari | perché oggi conviene investire in energia alternativa

Pannelli solari sulle future Hyundai e Kia - il futuro è adesso : Il gruppo coreano sta cercando nuovi modi per ridurre le emissioni di CO2 ma anche per avere supporti al funzionamento di comandi principali (motori hybrid) e secondari all’interno dell’auto. Per fare ciò si affida a supporti fotovoltaici. Non è la prima volta che ciò accade, ma è la prima volta che si promette l’applicazione nelle auto di serie tra meno di due anni. Poco tempo fa avevamo affrontato l’argomento del ...

Pannelli solari sulle future Hyundai e Kia - il futuro è adesso : Il gruppo coreano sta cercando nuovi modi per ridurre le emissioni di CO2 ma anche per avere supporti al funzionamento di comandi principali (motori hybrid) e secondari all’interno dell’auto. Per fare ciò si affida a supporti fotovoltaici. Non è la prima volta che ciò accade, ma è la prima volta che si promette l’applicazione nelle auto di serie tra meno di due anni. Poco tempo fa avevamo affrontato l’argomento del ...

Gruppo Hyundai - Pannelli solari per ricaricare le future elettrificate : Hyundai e Kia hanno annunciato i piani per introdurre la tecnologia di ricarica solare sui veicoli del Gruppo. I Pannelli solari che generano energia elettrica saranno incorporati nel tetto o nel cofano dei veicoli e supporteranno veicoli a combustione interna, ibridi ed elettrici con maggiore energia elettrica, aumentando l'efficienza e l'autonomia. La tecnologia di ricarica solare è stata sviluppata per supportare la principale fonte di ...

DatAfrica - la mostra di Eni al MAXXI di Roma : luci e ombre del continente africano in cifre - tra mappe interattive e Pannelli solari : Tra cent’anni, due persone su cinque saranno nate in Africa. E saranno giovani, perché il continente nero ospiterà la maggior parte dei ragazzi sotto i vent’anni: due milioni e mezzo, contro i 500mila previsti in Europa. I numeri da soli non bastano a raccontare un continente, ma sicuramente danno una fotografia precisa: questo è lo scopo di DatAfrica, mostra organizzata da Eni che racconta il futuro dell’Africa per istantanee ...

Chernobyl torna a vivere : Pannelli solari vicino alla centrale nucleare : Trentadue anni dopo la tragica esplosione, Chernobyl - in un certo senso - torna a vivere. Il governo dell' Ucraina ha finanziato la realizzazione, a pochi metri di distanza dalla centrale nucleare ...

Cina : da stanotte stop dopo 5 anni a dazi Ue Pannelli solari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve