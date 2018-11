Panico al concerto di Achille Lauro | spray al peperoncino sulla folla

Achille Lauro - attimi di Panico al concerto del rapper : spray al peperoncino sul pubblico : attimi di panico al concerto del rapper Achille Lauro . Durante il live all’Alcatraz di Milano infatti, è stato spruzzato sulle prime file spray al peperoncino . Circa un centinaio le persone in fuga ma nessuno ferito in modo grave. Alcune decine di spettatori hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie. Una ragazza è stata trovata in stato di choc. Dopo la fuga di alcuni spettatori e l’intervento del personale medico, il ...

Central Park - caos e Panico al concerto : così la polizia evita il disastro : New York - Sono da poco passate le sette di sera, quando il panico prende in ostaggio Central Park. Attimi di terrore nel polmone verde di New York, mentre è in scena il Global Citizen Festival , ...