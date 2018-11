Palumbo | chi governa Roma? sembra di stare dentro romanzo

Palumbo -Baglio : le dichiarazioni di Giampaoletti su lavoratori sono incredibili : Roma – “Se qualcuno crede ancora che il destino dei lavoratori stia a cuore a questa Giunta deve definitivamente ricredersi. Le incredibili dichiarazioni del direttore generale Giampaoletti secondo cui “se si produce valore si tutelano i lavoratori ” non basta a rassicurarci sul futuro, perche’ si scontra con la gestione fallimentare delle aziende portata avanti dalla maggioranza m5s in Campidoglio”. “I ...

Frascati Scherma : cinque podi da Bastia Umbra - la Palumbo vince e Bianchi è secondo : Roma – Si è aperta con un bottino di cinque podi la stagione italiana dei “big” del Frascati Scherma . A Bastia Umbra nello scorso fine settimana è andata in scena la prima prova di qualificazione nazionale, prima tappa del percorso che condurrà alla finale del campionato italiano in programma nel mese di giugno a Palermo. Il club tuscolano ha applaudito la grande prestazione di Francesca Palumbo , trionfatrice nel fioretto femminile, e ...

Palumbo -Baglio : a rischio investimenti per cimiteri Capitale : Roma – “A rischio gli investimenti nei cimiteri romani. I fondi del 2018, quattro milioni di euro stanziati da Roma Capitale a dicembre 2017 nel bilancio 2018, non sono stati ancora assegnati dall’amministrazione ad Ama. Siamo ormai a fine ottobre e ci sono seri dubbi che, se pure li ricevesse, l’azienda riesca a impegnare i fondi con gare e affidamenti e quindi a spenderli. Piu’ probabile, visti i ritardi, che ...

Palumbo : impianto polivalente Villa Verde pronto ma chiuso a pubblico : Roma – “Un centro polivalente di nuova realizzazione pronto da anni ma mai aperto al pubblico . Una vicenda scandalosa causata dall’inerzia amministrativa. A pagare, come sempre, sono i cittadini. Stiamo parlando dell’ impianto all’interno del piano di zona Due Torri- Villa Verde che la cittadinanza non riesce ancora a utilizzare perche’ manca il collaudo finale”. “Stamattina la commissione ...

Palumbo (PD) : Municipio II - agibilità ville storiche a rischio : Roma- “ville romane a rischio chiusura. La preoccupazione espressa dall’Assessore Rosario Fabiano del Municipio II sulla situazione di grande degrado in cui vertono le ville storiche, non e’ uno scherzo e non puo’ essere presa sottogamba. Villa Ada, Villa Chigi, Villa Torlonia, Villa Glori e anche Villa Borghese, oramai sono un pericolo per chi ancora le frequenta. Edifici pericolanti, fontane piene di rifiuti, rami di ...