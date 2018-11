Pallavolo – Modena Volley | Julio Velasco sulla prossima partita | “a Perugia concentrati”

Pallavolo – L’Azimut Leo Shoes Modena si impone 3-0 con Padova davanti a oltre 4000 presenti : Grande Partita dell’Azimut Leo Shoes Modena, la squadra emiliana a valanga su Padova Azimut Leo Shoes Modena – Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29) Azimut Leo Shoes Modena: Zaytsev 17, Urnaut 7, Kaliberda 1, Anzani 9, Mazzone 7, Christenson 6, Rossini (L); Bednorz 9, Pierotti. Non entrati: Benvenuti (L), Pinali, Van Der ent, Holt, Keemink. Coach: Julio Velasco. Kioene Padova: Polo 6, Cirovic 8, Volpato 5, Torres 8, Travica 1, ...

Pallavolo – I biglietti di Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani : I tickets per Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova in vendita da domani Inizierà domani mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la gara che vedrà di fronte il prossimo 18 novembre Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. I biglietti saranno disponibili solamente sul sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket, non sarà effettuata vendita presso gli uffici del PalaPanini.L'articolo Pallavolo ...

Pallavolo - l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora : gli uomini di Velasco trionfano 3-0 : La squadra modenese vince senza soffrire contro Sora, diciassette i punti per Urnaut Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio ...

Pallavolo – Iris Ceramica e Modena Volley rinnovano la loro partnership sportiva : Iris Ceramica e Modena Volley: ancora insieme per promuovere lo sport e il territorio Si è tenuta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione della partnership con Iris Ceramica. Erano presenti il Presidente di Modena Volley Catia Pedrini, il Dg Andrea Sartoretti, Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica,Max Holt e Micah Christenson saranno a disposizione dei media durante la conferenza stessa. “Sostenere ...

Pallavolo : Modena vince la Supercoppa : ANSA, - ROMA, 7 OTT - Modena vince la Supercoppa italiana di Pallavolo battendo in finale a Perugia la Itas Trentino col punteggio di 3-2 , 25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8, . La squadra che da quest'...

Pallavolo – Supercoppa italiana 2018 : Modena - il primo trofeo di stagione è tuo! Trento ko al tie brek [GALLERY] : La sfida finale della Supercoppa italiana 2018 tra Modena e Trento assegna l’ambito titolo alla squadra emiliana al tie break Modena e Trento hanno dato spettacolo al Pala Barton di Perugia nella sfida finale della Supercoppa italiana 2018. Dopo la vittoria di ieri degli emiliani sulla Lube Civitanova ed a seguito del trionfo dei trentini sul Perugia in semifinale, a vincere il titolo italiano è stata la squadra dei canarini. La ...

Pallavolo – Zaytsev nuovo capitano del Modena - Ivan tra orgoglio e responsabilità : Ivan Zaytsev è il nuovo capitano del Modena Volley, ecco le parole dello schiacciatore azzurro dopo la nomina Ivan Zaytsev ha rilasciato un intervista dopo essere stato nominato capitano del Modena Volley. “Essere capitano è una grande responsabilità, mi riempie di orgoglio e mi stimola a far parlare solo il campo. Civitanova? Sarà una gara tosta, noi siamo pronti”: ha detto lo schiacciatore. “Come stiamo affrontando la ...

Pallavolo – L’Azimut Modena in Puglia per quattro giorni di preparazione : quattro giorni di preparazione in Puglia e tre allenamenti congiunti in settimana per Azimut Leo Shoes Modena con Taviano, Casarano e Monza. Denys Kaliberda aggregato al gruppo Sarà una settimana intensa per la Azimut Leo Shoes Modena guidata dall’Assistant Coach Luca Cantagalli. La squadra è partita questa mattina in aereo da Bologna per Bari e da oggi a venerdì proseguirà la preparazione in Puglia presso il Palazzo dello sport di ...