Outlander 4 anticipazioni 16 novembre | attacco alla fattoria

ilnotiziangolo

: #Outlander 4: come si evolve il rapporto tra #Brianna e #Roger? -> - foxlifeit : #Outlander 4: come si evolve il rapporto tra #Brianna e #Roger? -> - POPCORNTVit : Gli attori del cast di Outlander hanno svelato alcune anticipazioni sulla quarta stagione -

(Di venerdì 9 novembre 2018)16– Il secondo episodio della serie Tv ritorna su Fox Life il prossimo venerdì e si intitolerà “Non nuocere“. Questa volta la situazione sarà ancora più tragica per Jamie e Claire, che dovranno subito confrontarsi con la realtà del Nuovo Mondo. Ledi4 ci mettono infatti in guardia su alcune tensioni che colpiranno i familiari di Fraser.16, puntata 2 Abbiamo lasciato i nostri due protagonisti alle prese con il duro confronto con il Nuovo Mondo. Non andrà tutto per il verso giusto, anche se Jamie e Claire pensano di essere in qualche modo al sicuro presso ladella zia Jocasta. In particolare Jamie ha sentito quel bisogno impellente di ritornare dai familiari, non sapendo che presto dovrà affrontare una nuova guerra. Sembra infatti che non sia solo Claire a non vedere ...