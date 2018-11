Oumuamua una sonda aliena? L’ipotesi di Harvard fa discutere

meteoweb.eu

: L’asteroide sigaro e l’ipotesi di Harvard: «Non escluso che sia una nave spaziale aliena» - Corriere : L’asteroide sigaro e l’ipotesi di Harvard: «Non escluso che sia una nave spaziale aliena» - MonsterfeltPRJ : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - gregodemaestri : Alto alienigenoideano -

(Di venerdì 9 novembre 2018) La storia di, il misterioso visitatore interstellare scoperto lo scorso autunno, era già affascinante prima che si nominassero gli alieni, ma negli ultimi giorni l’oggetto celeste a forma di sigaro proveniente da un sistema planetario distante ha fatto impazzire il web, a causa della diffusione di una teoria secondo cui potrebbe trattarsi di una navicella extraterrestre. Tutto è cominciato – riporta Global Science – da uno studio firmato da Shmuel Bialy e Abraham Loeb, due ricercatori dell’Smithsonian Center for Astrophysics, che hanno ricostruito la traiettoria di, considerata anomala. L’oggetto, nome in codice 1I/2017 U1, è stato avvistato per la prima volta il 19 ottobre 2017 dal telescopio Pan-Starss 1 alle Hawaii ed è stato successivamente seguito dal potente occhio del Vlt dell’Eso. Inizialmente classificato come asteroide e poi promosso a ...