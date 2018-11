Onde gravitazionali | la ricerca shock | “la scoperta è sbagliata | nessuno le ha mai

meteoweb.eu

: Uno studio solleva dubbi sulla scoperta delle onde gravitazionali - luigibignami : Uno studio solleva dubbi sulla scoperta delle onde gravitazionali - AlbertoFerrazza : RT @SMFN_Sapienza: È Sold Out per la conferenza sulle onde gravitazionali del Premio Nobel Barry Barish, a cura dell'Amaldi Research Center… - wireditalia : Secondo altri scienziati quel segnale potrebbe essere stato solo rumore statistico. -

(Di venerdì 9 novembre 2018) L’11 febbraio 2016 è stata una data epocale per la fisica: sono state finalmente rilevate le. Già Albert Einstein, oltre un secolo fa, le aveva teorizzate. Lesono le ‘vibrazioni’ dello spazio-tempo provocate da fenomeni molto violenti, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all’universo. Dopo quell’11 febbraio ci fu un secondo segnale rilevato, che rappresenta la conferma che il mondo scientifico attendeva da tempo. Lepercorrono l’universo alla velocità della luce creando increspature dello spazio-tempo finora invisibili. Interagiscono molto poco con la materia, dunque non sono facilmente percettibili e conservano la ‘memoria’ degli eventi che le hanno generate. Credit: Dana Berry/Skyworks Digital, Inc. Fino a questo momento la loro esistenza era supportata solo da ...