Omicidio Yara | Bossetti chiede il trasferimento al carcere di Bollate

Omicidio Yara - Bossetti chiede il trasferimento nel carcere di Bollate : “Vuole lavorare” : Il criminologo e consulente Ezio Denti ha fatto sapere che Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva per l'Omicidio di Yara Gambirasio, ha chiesto il trasferimento nel carcere di Bollate perché vuole lavorare. Ha aggiunto anche che la difesa non si arrenderà a veder finire così la sua storia ma continuerà a cercare responsabilità.Continua a leggere

Omicidio Yara - parla Marita Comi : “Bossetti innocente - lo dico sempre ai nostri figli” : Dopo la sentenza della Cassazione Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti, rompe il silenzio e attraverso l'avvocato del marito continua a sostenere l’innocenza del muratore di Mapello condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio: “È innocente, è quello che ripeto ai nostri figli, so che non mente”.Continua a leggere

Bossetti condannato per l’Omicidio di Yara - la difesa : “Ha perso ancora il diritto” : Le parole di Claudio Salvagni, uno dei difensori di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo dalla Corte di Cassazione per l’omicidio di Yara Gambirasio. Per la difesa resta l’amarezza per il no della Suprema Corte alla richiesta della “super perizia” ritenuta decisiva per sciogliere ogni dubbio sulla prova principale, quella del dna.Continua a leggere

Omicidio Yara - confermato ergastolo per Bossetti : ergastolo per Massimo Bossetti . La Cassazione ha confermato questa sera la sentenza contro l'assassino di Yara Gambirasio, sette anni e undici mesi dopo l'Omicidio. L'Omicidio Yara il 26 novembre ...

La Cassazione conferma l’ergastolo a Bossetti per l’Omicidio di Yara Gambirasio : Yara GambirasioLa scomparsaPrime ricerche e indaginiIndagatoRitrovamentoCorpoFuneraleIndaginiIgnoto 1MadreDnaArrestoFurgone e FiloTelefonoProva reginaDifesaCasualitàMoglieContraddizioniProcesso di primo gradoLe motivazioni della sentenzaIl processo d’appelloLa CassazioneI 23 motiviÈ definitiva la condanna all’ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti. Per la giustizia italiana è lui l’assassino di Yara Gambirasio. Dopo 4 ore di camera di consiglio ...

Un delitto crudele, un'inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica è protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagine raccolte in 60 faldoni, per Massimo Bossetti condannato all'ergastolo per l'Omicidio di Yara Gambirasio arriva l'ultimo grado di giudizio: la Cassazione renderà definitiva la sua condanna, la annullerà senza rinvio oppure gli permetterà di sperare con ...

Omicidio Yara Gambirasio. Massimo Bossetti - la procura chiede sia imputato per calunnia : Un delitto crudele, un’inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica è protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagine raccolte in 60 faldoni, per Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio arriva l’ultimo grado di giudizio: la Cassazione renderà definitiva la sua condanna, la annullerà senza rinvio oppure gli permetterà di sperare con ...

Omicidio Yara - pg Cassazione : confermare ergastolo a Bossetti - : "Non ha avuto alcun moto di pietà e l'ha lasciata morire sola in quel campo". Così il sostituto procuratore generale ha ripercorso gli ultimi momenti di vita della 13enne, chiedendo la conferma della ...

Dal dna al furgone di Bossetti : le indagini e il processo sull'Omicidio di Yara Cambirasio : Le speranze di Massimo Bossetti ruotano ancora una volta attorno alla prova del Dna. È iniziata da circa tre ore l' udienza davanti alla Corte di Cassazione il processo a carico del muratore di ...