Nuovo stadio | Milan e Inter dicono sì e cercano «casa» insieme

Inter-Milan - accordo per il Nuovo stadio : c’è di mezzo San Siro? : Inter-Milan- Un comunicato ufficiale annuncia l’accordo totale tra Inter e Milan per il protocollo d’intesa sulla nascita del nuovo stadio. Uno stadio moderno, in linea con gli ultimi stadi all’avanguardia, ma che potrebbe vedere San Siro ancora totale protagonista. Di fatto, le due squadre non hanno escluso che il nuovo impianto possa nascere sulla ristrutturazione […] L'articolo Inter-Milan, accordo per il nuovo stadio: ...

Nardella : «La Fiorentina ha iniziato carotaggi e progettazione per il Nuovo stadio» : La "Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell'area Mercafir", ha spiegato il sindaco della Fiorentina Dario Nardella. L'articolo Nardella: «La Fiorentina ha iniziato carotaggi e progettazione per il nuovo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentina - il sindaco Nardella sul Nuovo stadio : “Fiducia sull’avanzamento del progetto” : A margine della presentazione dell’approvazione del piano urbanistico esecutivo sull’area di Castello, avvenuta ieri in giunta comunale, il sindaco Dario Nardella si è espresso sulla questione stadio: “Sono state dette già tante cose sulla questione dello stadio, non ritengo di dover aggiungere altro se non il fatto che sono fiducioso sullo stato di avanzamento della progettazione. La società ci ha fatto sapere che ha ...

Il Comune di Verona accelera sul Nuovo stadio da 30 mila posti : Le manifestazioni d'interesse da parte dei privati disposti a investire nel progetto di costruzione sono attese entro la metà di febbraio 2019 L'articolo Il Comune di Verona accelera sul nuovo stadio da 30 mila posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

Cuneo - inaugurato il Nuovo stadio del nuoto : completati i lavori con il contributo della Regione Piemonte : inaugurato il secondo lotto dello Stadio del nuoto di Cuneo: completata la piscina polivalente, realizzata con il contributo della Regione Piemonte È stato inaugurato questa mattina il secondo lotto di lavori dello Stadio del nuoto di Cuneo. A distanza di 3 anni si completa così quanto previsto nell’accordo di programma, siglato a dicembre 2009, tra Regione Piemonte e Comune, che prevedeva un contributo regionale di 2 milioni e 300 mila ...

Europei Under 21 - promosso da Uefa e Figc il Nuovo stadio : 'E' perfetto' : Orogel Stadium Dino Manuzzi promosso. La struttura cesenate è stata visitata mercoledì pomeriggio da una delegazione di rappresentanti Uefa e Figc in vista degli Europei di calcio 2019 Under 21. Una ...

Nuovo stadio Roma - parla Frongia : “iter rallentato - ma andiamo avanti” : Nuovo stadio della Roma, l’assessore allo Sport del Comune Frongia ha parlato dei problemi che stanno rallentando l’iter Sul Nuovo stadio della Roma “non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione“. Lo dice Daniele Frongia, assessore allo Sport del ...

Empoli : 29 milioni per il Nuovo stadio : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la nuova struttura ospiterà 20.000 spettatori circa e nascerà dove oggi c'è il 'Castellani'. Il progetto del club di Corsi ha un costo sui 29 milioni di ...

Atalanta - conto alla rovescia per il Nuovo stadio : permessi entro fine anno : nuovo stadio Atalanta. Si avvicina a grandi passi il momento in cui l’Atalanta potrà contare su un nuovo stadio. entro l’anno, infatti, il club bergamasco potrà presentare il permesso di costruire per il parziale rifacimento dello stadio di Bergamo, di sua proprietà. A indicare le tempistiche, in sede di presentazione del piano attuativo approvato ieri […] L'articolo Atalanta, conto alla rovescia per il nuovo stadio: permessi ...

'Un Nuovo centro commerciale dentro lo stadio di Senigallia - che follia' : Al di là della solita politica "clownesca" di questi personaggi, già a marzo del 2017 scrivemmo che sarebbe stata una "follia" l'ennesimo supermercato a Senigallia , e per giunta in pieno centro, e ...

Tottenham - ancora ritardi per il Nuovo stadio : esordio previsto per il 15 dicembre : Slitta ancora l'esordio del Tottenham nel nuovo stadio: la gara potrebbe essere il 15 dicembre contro il Burnley. L'articolo Tottenham, ancora ritardi per il nuovo stadio: esordio previsto per il 15 dicembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio Roma - Raggi : «Salvo disastri andiamo avanti» : «A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo, si procederà con lo stadio della Roma», ha dichiarato la sindaca di Roma. L'articolo Nuovo stadio Roma, Raggi: «Salvo disastri andiamo avanti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Roma : Nuovo interrogatorio a Luca Parnasi : Per 5 ore davanti al Pm che indaga sul progetto dello Stadio di Tor di Valle. Il costruttore accusato di associazione a delinquere è gli arresti domiciliari. Oggi ha fatto nuove ammissioni -