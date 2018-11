Nuoto | Trofeo Nico Sapio 2018 | Federica Pellegrini “Sono soddisfatta | domani torno sui

Nuoto : Trofeo Sapio - la Pellegrini è 2/a : La stella del Nuoto italiana è stata premiata dell'assessore regionale allo Sport della Liguria, Ilaria Cavo, con l'Oscar di Stelle nello sport per la sua straordinaria carriera e ha ricevuto la ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini convince sui 100 - Musso ai Mondiali - Cusinato e lo squalo Bocchia show! : Doveva essere un antipasto e invece è una bella portata ricca il 100 stile libero di Federica Pellegrini che strabilia con 52”70 nei 100 che, dice lei, continuano ad essere la sua gara e saluta il ritorno a altissimi livelli della compagna di staffetta Erica Musso, che vince i 400 e si qualifica, unica azzurra della giornata, per i Mondiali di Hangzhou. La prima giornata del Nico Sapio offre altri spunti di qualità, la bella prestazione di ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 : batterie. Duello Scozzoli-Martinenghi nei 100 rana - Federica Pellegrini bene nei 100 sl : Prima giornata di batterie nella piscina di Genova per il Trofeo Nico Sapio 2018 in vasca corta. Buoni i riscontri in casa Italia per un meeting che attira l’attenzione della nostra Nazionale, essendo qualificante anche per i Mondiali 2018 ad Hangzhou (vasca corta), in Cina, dall’11 al 16 dicembre. Il focus di queste prime heat è stato il confronto tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini. Il lombardo, rientrato da ...

Nuoto – La paratleta Carlotta Gilli al 45° Trofeo Nico Sapio : Carlotta Gilli in vasca a Genova pe ril 45° Trofeo Nico Sapio Per Carlotta Gilli è stata un’estate intensa, ma ora si riparte con una nuova stagione, ricca di appuntamenti, sia nell’universo Fin sia in quello Finp. Dopo che, lo scorso agosto, si è messa al collo 4 ori e 1 bronzo agli ultimi Europei paralimpici di Dublino, la diciassette moncalierese tesserata per Fiamme Oro e Rari Nantes Torino è pronta a tuffarsi in una nuova annata tra ...

Nuoto - trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini e Gabriele Detti : scatta a Genova la difficile rincorsa al bis iridato : Inutile girarci attorno. I fari alla piscina Sciorba saranno tutti puntati su Federica Pellegrini e sul suo ritorno sui 200 stile libero. Un amore che sembrava finito all’indomani dell’inatteso oro di Budapest, un anno e tre mesi fa ma che finito non è mai. Un amore che è risbocciato da qualche giorno nella speranza di tornare a salire sul podio olimpico a Tokyo 2020, in quella che dovrebbe essere l’ultima recita di una interprete straordinaria ...

Nuoto - UFFICIALE : Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico Sapio 2018 : Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notizia UFFICIALE c’è: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nella 45a edizione del Trofeo Nico Sapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre). La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero è stato costretto a dare forfait per via di un attacco influenzale che gli ha consigliato di non essere al via nell'appuntamento di casa. Vero è ...

Nuoto - Trofeo UniPodiumNuoto 2018 : super Ilaria Cusinato nei 200 misti - Gabriele Detti buon test sui 400 sl - assente Gregorio Paltrinieri : buona la prima. Non c’è altro modo per definire la prima uscita del gruppo di Stefano Morini che si è esibito quest’oggi nel 6° Trofeo UniPodiumNuoto a Carpi per l’esordio stagionale in vasca corta, che vorrà portare i ragazzi del tecnico toscano alle manifestazioni nazionali e internazionali di Nuoto, con obiettivo principale i Mondiali di Hangzhou (in vasca corta), dall’11 al 16 dicembre . Ed è proprio nella piscina da ...

