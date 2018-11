Nuoto di fondo | World Series Abu Dhabi 2018 | il secondo sigillo di Arianna Bridi Festa

Nuoto di fondo - World Series Abu Dhabi 2018 : SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock! : Una giornata da ricordare per i colori azzurri del Nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il Secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km. Si è deciso ...

Nuoto di fondo - Fina World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri in gara ad Abu Dhabi. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per affrontare una nuova avventura nel Nuoto di fondo. Il Campione Olimpico dei 1500 metri parteciperà infatti all’ultima tappa delle Fina Marathon World Series che si disputerà venerdì 9 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il carpigiano si cimenterà sui 10 km per la quinta volta in carriera, la terza nel massimo circuito dopo le tappe di Doha e Chun’an quando lo scorso 16 settembre concluse al ...

Nuoto Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio argento nei 400 stile : una nuova stella nel mezzofondo azzurro : Stefano Morini parla un gran bene di lui, lo ha già visto all’opera e magari prima o poi lo accoglierà al centro tecnico di Ostia. Marco De Tullio non delude le aspettative del “mago” del mezzofondo italiano e conquista una medaglia d’argento sfavillante nella prima giornata delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, chiudendo alle spalle del fenomeno ungherese Milak i 400 stile libero, condotti con grande intelligenza ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il primo podio in acque libere : vincere a Tokyo 2020 in piscina e nel fondo non è un sogno : Essere campione non consiste solo nel vincere una gara e dimostrarsi superiore fisicamente e mentalmente. Essere un campione significa porsi nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere e superare con soddisfazione. Gregorio Paltrinieri è un campione anche per questo e a chi gli ha dato del “folle” per l’esibirsi anche in acque libere, oltre agli impegni in piscina, lui ha risposto con il primo podio nel Nuoto di fondo nella ...

Nuoto di fondo - 3° Gregorio Paltrinieri nella 10 km in Cina : per l'azzurro è il primo podio nelle World Series : Gregorio Paltrinieri sale per la prima volta sul podio in Cina, alla sua seconda gara in carriera di Coppa del Mondo, adesso World Series, nella 10Km in acque libere. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero si è piazzato terzo nella penultima tappa delle Marathon Swin Fina nelle acque del lago ...

Nuoto di fondo - World Series Chun’An 2018 : Gregorio Paltrinieri è terzo nella 10 km in Cina : Gregorio Paltrinieri e le acque libere forniscono risposte importanti. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, dedito in quest’annata anche al Nuoto di fondo, dopo aver ottenuto un quinto posto nella prima tappa delle World Series a Doha (marzo), ha ottenuto un brillante terzo posto nelle acque del famoso lago artificiale Qiandao, nel penultimo round di quest’anno in Cina a Chun’An L’azzurro con il crono di ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : doppia medaglia per le staffette italiane : Si chiudono con altre due medaglie per i colori italiani i campionati del mondo juniores di Eilat (Israele) per quanto riguarda il Nuoto di fondo. Gli azzurri hanno agguantato il bronzo nella staffetta 4×1.25 km Girls/Boys 14-16 anni, chiudendo in terza piazza in 58’10”0. Protagonisti dell’impresa Giulia Salin, Iris Menchini, Luigi Galdieri e Federico Mazzeo. Vittoria nettissima per l’Ungheria, grande favorita, ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida - in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di Nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : italiani fuori dal podio nelle 10 km - vincono Brinegar e Ruiz Bravo : Non arrivano medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Nuoto di fondo in corso di svolgimento a Eilat (Israele). Dopo l’oro di Iris Menchini nella cinque chilometri, accompagnati dall’argento e dal bronzo di Giulia Berton e Giulia Salin sui 7,5 km, gli azzurrini erano impegnati nelle 10 km ma sono arrivati soltanto piazzamenti al di fuori del podio. Tra gli uomini settima piazza per Nicola Roberto ...