Non una di meno | sabato 10 novembre donne in piazza contro il ddl Pillon

Prescrizione - ministro Bongiorno : 'Mai in vigore senza una riforma' | Bonafede : 'Non c'è alcun collegamento' : "In base all'esperienza che ho fatto in politica - aggiunge -, ho capito da tempo che quella della giustizia è una materia davvero delicata. Purtroppo le riforme vengono spesso annunciate e poi ...

Intervista – Erri De Luca : «Oggi la gioventù è una minoranza compressa che Non alza il dito contro gli adulti» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Questa Non è una storia di vestiti - : Adunanze preventive in boutique che celebravano l'addio a colei che aveva a suo modo creato un mondo: sofisticato, altoborghese, diurno. Attesa, la rivoluzione puntualmente avvenne: con i 96 look , ...

Sulla prescrizione una tregua piena di sospetti. Salvini e Di Maio concordi soprattutto nel Non far saltare il banco : Immaginatela al ralenti, come fosse la scena madre del Divo di Paolo Sorrentino. Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Riccardo Molinari solcano i corridoi di Palazzo Chigi. Sono decisi: "La riforma della prescrizione così com'è non passa". Entrano nella sala dove ad attenderli ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Un vertice atteso per quasi quarantott'ore. Che inizia nel gelo di due posizioni totalmente ...

GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime : “Nella vita sola come un cane - Non ho niente - Non ho una casa…” Leggi il suo sfogo : Oltre 40 giorni di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure Benedetta Mazza non sente la mancanza dell’esterno, anzi, teme proprio il ritorno alla realtà. La modella si è sfogata in Confessionale, svelando... L'articolo GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime: “Nella vita sola come un cane, non ho niente, non ho una casa…” Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Allatta al seno la figlia di 9 anni : “Così Non si ammala”. Su Facebook : “Sei una pedofila” : Sharon Spink, 50 anni, madre di quattro figli, ha svezzato la figlia Charlotte fino all'età di nove anni. Si è fermata solo quando la bambina lo ha deciso. "Così abbiamo sviluppato un legame speciale" dice. Ma molte persone l'hanno criticata: "Dicono che sia abuso di minore, ma questa è la normalità"Continua a leggere

Olanda - un uomo esige una riduzione di età : “Non mi sento i miei 69 anni” : Emile Ratelband ha 69 anni e oggettivamente se li porta benissimo. La sua non è solo una sensazione personale: “Recentemente ho fatto un check-up completo e i medici hanno confermato che la mia età biologica è di 45 anni“. In questi giorni è salito agli onori della cronaca per aver chiesto al tribunale di Arnhem, in Olanda, di poter abbassare la sua età anagrafica. Il motivo? “Se hai 69 anni hai delle limitazioni. Su Tinder nessuno ...

Kasia Smutniak : "Da straniera - dico una cosa : in Italia Non c'è razzismo. I problemi sono altri" : Kasia Smutniak, ex modella polacca naturalizzata Italiana, è diventata un'attrice di successo sia al cinema che in tv e, tra qualche settimana, sarà nelle sale con La prima pietra in cui interpreta una mamma musulmana alle prese con lo scontro tra culture.In occasione dell'uscita del nuovo film, l'attrice ha voluto raccontarsi al settimanale Grazia, nel numero in edicola da questa settimana, parlando di differenze culturali.Io sono ...

CR4 - Asia Argento : «Mi hanno licenziata da X Factor con una mail. Non condivido le scelte di Lodo Guenzi - mi vergogno per lui» : Asia Argento, CR4 La Repubblica delle donne La più grande ingiustizia subita? Il licenziamento da X Factor. Con o senza Corona in testa, Asia Argento siede sempre sul trono della polemica. Ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha fatto cenno proprio al flirt con l’ex «re dei paparazzi» ma soprattutto ha commentato con parole pungenti la propria esclusione dal talent show di Sky Uno, riservando una ...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me Non è una rivincita». Esclusa Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

Dalle Midterm USA una lezione al PD : la paura Non si rincorre - si combatte : "Non è scritto da nessuna parte che davanti alla paura si debba rincorrere e che non si possa mai cambiare. Non è scritto da nessuna parte che davanti all’ottusità maschilista e omofoba si debba per forza decidere di 'non spaventare i moderati'. È completamente antistorico e anti democratico non urlare ad alta voce che le politiche di chiusura dei porti, degli Sprar e delle frontiere sono politiche razziste e fasciste".Continua a leggere

De Lellis-Irama - quando le ex Non se ne fanno una ragione : Amici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaHipHopize Your SummerAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: IramaAmici 17: Irama«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova». Figuriamoci cinque. Seguendo il ragionamento della grande Agatha Christie, «l’imputato» Filippo Maria Fanti, in arte Irama, sarebbe colpevole di «farfalloneria». Il cantante ...

Fabrizio Corona : "Asia Argento? Non è una storia programmata. Dopo venti minuti facevamo l'amore" : Fabrizio Corona rompe finalmente il silenzio Dopo la pubblicazione, da parte del settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, di alcune foto con Asia Argento. L'ex re delle paparazzate, in una breve intervista, concessa a Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera', ci tiene a precisare che questa neo frequentazione non ha nulla a che fare con il marketing ed il business (anche se la tv si contende la loro presenza a tutte le ore del ...

"Culturale" : Non solo un nuovo logo - ma una nuova "visione" di cultura in città : ... una 'domenica speciale' tra spettacoli e figuranti. Forse proprio nella location del Marengo Museum che è il primo spazio dell'arte a voler essere potenziato. Entro l'inizio dell'anno nuovo, quindi, ...