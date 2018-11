Non mi farò cacciare | sono loro i dissidenti | dice Gregorio De Falco

Paola Perego presto Nonna : «Ecco gli errori che Non farò» : Paola Perego diventerà presto nonna e in una bellissima intervista su Chi si racconta. Dalla sua infanzia fatta di amore ma non di carezze e baci, al tipo di nonna che sarà 'Se mi diranno di non ...

Lino Banfi : "Farò una fiction sulla Puglia insieme ad Al Bano. Le donne? Non mi hanno mai molestato" : Lino Banfi non sembra aver per nulla voglia di andare in pensione. Il popolare attore pugliese, intervistato nel corso del programma radiofonico I Lunatici, ha parlato di una possibile fiction in cui a breve dovrebbe apparire assieme ad Albano, anche lui pugliese.Mi chiamano tantissimi giornalisti che vogliono sapere come sia questa fiction. Né io né Albano sappiamo ancora nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come ...

La testimonianza : «Ci ripeteva 'sono innocente - Non vi farò male'» : «Quando è entrato sembrava un cliente come gli altri, poi ha tirato fuori da una cartellina un lungo coltello e intimato a chi era presente di uscire. Siamo rimasti solo noi dipendenti, all'inizio ...

Banche - ora il faro sui titoli opachi - e Non sono made in Italy - : ... ma questo ha indubbiamente creato un punto di svantaggio per le nostre Banche e in genere per quelle focalizzate sulla concessione di prestiti all'economia, che è poi quella che contribuisce alla ...

MotoGp - le rivelazioni di Jorge Lorenzo : “io Non farò mai come Rossi” : MotoGp, Jorge Lorenzo non condivide le scelte di Valentino Rossi in merito alla carriera ‘prolungata’ del Dottore Jorge Lorenzo è ancora alle prese con i ben noti problemi fisici, che lo hanno costretto a dare forfait per quanto concerne il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati, ha trovato il tempo di parlare del suo futuro, che sarà diametralmente opposto a quello del collega ed ex compagno Valentino Rossi. Lorenzo non ...

Cesare Battisti sfida Bolsonaro. "Fanfarone - Non puoi estradarmi" : Bolsonaro vuole abbattere questa protezione politica e per farlo si affiderà al nuovo ministro della Giustizia, probabilmente Sergio Moro , « il Di Pietro brasiliano », colui che ha dato il via, a ...

Battisti : "Non sono in fuga. Da Bolsonaro solo fanfaronate" : In un'intervista al Giornale Radio Rai Cesare Battisti torna a farsi sentire. Lo fa smentendo di essere fuggito, dopo l'elezione di Jair Bolsonaro, che in campagna elettorale aveva promesso all'Italia di estradarlo. "Nessuna fuga, assolutamente - dice Battisti - in Italia possono dire quello che vogliono. Io sto andando a casa ed è tutto tranquillo". A negare la fuga di Battisti, di cui si era parlato dopo alcuni reportage di stampa, era stato ...

Emis Killa si racconta : 'Non farò un pezzo para***o su mia figlia' (VIDEO) : Emis Killa ha concesso una lunga ed interessante intervista a microfoni di Sto Magazine, il rapper di Vimercate si è raccontato per ben 45 minuti, fornendo numerosi spunti di riflessione a supporter ed osservatori: dal parziale insuccesso di 'Terza Stagione' – suo precedente lavoro, ampiamente celebrato dalla critica e dagli addetti ai lavori, che non ha però ottenuto riscontri memorabili a livello di numeri, almeno per gli standard di Emis ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi risponde ad Antonella Clerici : “Farò insegnamento delle tue critiche - ma Non è come dici tu” : “Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva Tv Sorrisi e Canzoni“. Non si è fatta attendere la risposta di Elisa Isoardi alle parole di “Antonellina” che ha definito “non fisiologico” il calo di ascolti che lo showcooking di Rai 1 sta registrando in sua assenza. In un lungo post su Instagram, la Isoardi replica punto per punto alle critiche mosse dalla ...

X-Factor 2018 - presentati a Milano i live. Lodo Guenzi : 'Ecco perché Non farò entrare la politica nel talent. E su Asia dico che...' : 22 ott 2018 - E' stata presentata nella mattina di oggi, lunedì 22 ottobre, presso il teatro la X-Factor Arena - il teatro Linear Ciak di Milano - la...

Salvini : Non farò sgambetti per calcolo : 15.16 "Se ci sono proposte della Ue sono benvenute, ma la Manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano", dice il vicepremier Salvini. "No a manovre lacrime e sangue per conto di Bruxelles". "Con Di Maio non ho mai litigato.Ci vediamo a cena", spiega riferendosi alle tensioni dei giorni scorsi. "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo".Si dice "contento del ...

