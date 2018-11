Nina Moric e la foto col figlio Carlos | «Amore incondizionato»

Nina Moric rompe il silenzio e commenta l’unione di Fabrizio Corona con Asia Argento. Leggi le sue parole : Rimbalzano senza sosta i commenti sulla relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento: dalle tv (Ieri l’attrice è stata ospite del programma di Piero Chiambretti su Retequattro) ai social, sono pochi quelli che non... L'articolo Nina Moric rompe il silenzio e commenta l’unione di Fabrizio Corona con Asia Argento. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nina Moric ad Asia Argento : "Hai la mia stima - ma non deludere i nostri figli" : "Non ti conosco ma hai tutta la mia stima. Siete grandi e vaccinati, non deludermi, soprattutto non deludere i nostri figli". Con queste parole Nina Moric ha commentato via Instagram la notizia della frequentazione (o relazione vera e propria?) tra l'ex marito Fabrizio Corona e Asia Argento.Dunque la modella croata, che di recente si è riappacificata con il papà di Carlos, ha pensato di rendere pubblica, in tempi molto rapidi, la sua ...

Nina Moric cambia look e diventa Nina Biondic : “Nina Biondic”. Scherza con il suo cognome Nina Moric, che sui social si mostra ai follower con un look nuovo di zecca. Sguardo ammaliante, posa provocante e nuovo taglio di capelli che da scuri diventano biondi. I fan apprezzano: “Colore perfetto” scrive qualcuno, “Stai benissimo” le dice qualcun altro. View this post on Instagram Nina Biondic. A post shared by Nina Moric ...

Nina Moric dietro le sbarre ecco cosa è successo : Nina Moric e la foto dietro le sbarre uno scatto insolito è stato pubblicato su Instagram sia dalla modella croata che da Fabrizio Corona. Nina ha scritto: «Sono stata sorpresa mentre rubavo in un negozio di dolciumi in Texas». Mentre Corona ha affiancato all’immagine una dedica per la Moric : «Sono orgoglioso di te…». I fan si interrogano e chiedono spiegazioni. E Nina Moric spiega sul social cosa sta succedendo. Niente è come ...

Nina Moric e Fabrizio Corona : botta e risposta tra i due ex : Fabrizio Corona fa i complimenti sui social a Nina Moric Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Fabrizio Corona non faccia molto parlare gli italiani. E dopo il confronto avvenuto Giovedì scorso con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip con successivo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, l’uomo è tornato oggi prepotentemente sotto i riflettori del gossip per un messaggio social indirizzato alla sua ex moglie ...

Scherzi a parte - Nina Moric e la rivelazione diciassette anni dopo : "Appesa come un prosciutto - ma sapevo che era uno scherzo" : In venticinque anni di vita ognuno si è fatto la propria idea su Scherzi a parte. C’è chi non ha mai dubitato della veridicità degli Scherzi, chi ha sempre avallato la tesi della montatura e chi, restando nel mezzo, non ha escluso la possibilità di una ‘complicità’ del vip in corso d’opera.E mentre il programma è pronto a tornare prossimamente in onda con la quattordicesima edizione, c’è chi arriva a svelare un retroscena risalente ...

Fabrizio Corona - il figlio Carlos tornerà a vivere con Nina Moric : Nell'udienza del prossimo 15 novembre, Fabrizio Corona e Nina Moric chiederanno che il figlio Carlos, oggi 16enne, torni a vivere prevalentemente con la madre. A dichiararlo è lo stesso ex re dei paparazzi.Ha spiegato Corona: La mia ex moglie gli dà più una stabilità di vita.Nina ha una vita molto più normale della mia, perché va a letto presto, perché si alza la mattina presto. Negli ultimi tempi Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati ...

Nina Moric : "Vi racconto il mio periodo più buio" : Bulimia e anoressia. Due parole che mettono i brividi e che parlano di sofferenze incredibili. Ma Nina Moric non ha paura di confessare i suoi problemi a Peter Gomez a La Confessione : 'Quando ho ...

Nina Moric si confessa : "Quelle violenze quando ero solo una bimba..." : Dopo Fabrizio Corona , era quasi normale che Peter Gomez invitasse nel suo confessionale Nina Moric . I due sono stati assieme per molti anni, tra alti e bassi. Il loro amore è culminato con la ...