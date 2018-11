New York | Tiffany in forte calo

New York : accelera Coty : Prepotente rialzo per Coty , che mostra una salita bruciante del 3,19% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Dramma in volo - passeggero stroncato da malore sul volo New York Roma : La vittima è un 47enne italiano che ha accusato un malore mentre il velivolo sorvolava la Liguria. È stato anche soccorso da quattro medici che si trovavo a bordo che hanno usato anche il defibrillatore presente in cabina ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Victoria’s Secret Fashion Show a New York : i momenti più belli della sexy sfilata [GALLERY] : Il Victoria’s Secret Fashion Show sbraca a New York in un tripudio di colori e sensualità: le modelle più belle del mondo sulla passerella del marchio di lingerie Il Victoria’s Secret Fashion Show di New York, andato in scena ieri, è stato un tripudio di sensualità e colori. I capi di lingerie sono stati i protagonisti, insieme alle modelle più belle del mondo, dello spettacolo che si è tenuto nella sfilata più sexy ...

Malore a bordo del volo New York-Roma - muore passeggero : Un uomo, un 47enne italiano, è stato colto da un Malore mentre era in viaggio da New York a Roma su un volo Alitalia. Dopo il suo arrivo nella Capitale si sarebbe dovuto recare a Catania con un altro volo, ma si sarebbe sentito male quando l’aereo stava sorvolando la Liguria. Come da procedura, è stato richiesto l’intervento di eventuali medici a bordo per prestare soccorso al passeggero: l’uomo è stato assistito da 4 medici ...

Italiano muore in volo tra New York e Roma - disperati tentativi di 4 medici di salvare il 47enne : Quattro medici hanno tentato di salvarlo anche usando il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Colto da malore mentre era in viaggio da New York a Roma su un volo Alitalia, un...

Caduta vertiginosa di Sotheby's sul mercato di New York : Pressione sulla casa d'aste del Regno Unito , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,03%. La tendenza ad una settimana di Sotheby's è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . ...

In evidenza Michael Kors sul listino di New York : Ottima performance per l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che scambia in rialzo del 2,18%. L'andamento di Michael Kors nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

Movado - prevale lo scenario rialzista a New York : Ottima performance per la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia in rialzo del 2,56%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Il modicano Antonio Cascino tra i finisher della New York Marathon : Anche un modicano, Antonio Cascino, tra i finisher della 49° edizione New York Marathon, la più prestigiosa tra le maratone mondiali.

Letizia Moratti premiata a New York dall'American-Italian Cancer Foundation : Letizia Moratti premiata a New York dall' American-Italian Cancer Foundation, Aicf, , in occasione del suo 38esimo anniversario. Presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca, co-fondatrice della ...

Settimana della lotta al cancro : Letizia Moratti premiata a New York : Il riconoscimento dell'American-Italian Cancer Foundation all'ex sindaca di Milano per la sua attività filantropica

Letizia Moratti premiata a New York - con lei anche Mantovani : Il premio per la scienza di base è stato assegnato all'immunologo italiano Alberto Mantovani, MD, professore all'Università Humanitas e direttore scientifico dell'sitituto Humanitas di Rozzano.

New York : violenta contrazione per Internationa Flavors & Fragrances : Ribasso scomposto per Internationa Flavors & Fragrances , che esibisce una perdita secca del 3,81% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento ...

New York : exploit di Wellcare Health Plans : Grande giornata per Wellcare Health Plans , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,23%. L'andamento di Wellcare Health Plans nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...