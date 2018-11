New York | sviluppi positivi per Colgate-Palmolive

New York : in rally Apache : Effervescente Apache , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò ...

PVH senza scampo a New York : Pressione sull' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,25%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un ...

Michael Kors - quotazioni in picchiata a New York : Affonda sul mercato l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che soffre con un calo del 4,15%. La tendenza ad una settimana di Michael Kors è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 18 - 7 dollari USA : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 5,76%. Il trend di Abercrombie & Fitch mostra un andamento in sintonia con quello del World ...

New York : brusca correzione per Ralph Lauren : Ribasso scomposto per la maison statunitense , che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del ...

In evidenza Nrg Energy sul listino di New York : Effervescente Nrg Energy , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,97%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Nrg Energy mantiene forza ...

Cabot Oil & Gas - prevale lo scenario rialzista a New York : Protagonista Cabot Oil & Gas , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cabot Oil & Gas evidenzia un andamento più marcato ...

Victoria's Secret Fashion Show - gli angeli tornano a New York : Nuova location per la sfilata di moda piú attesa del mondo. Dopo Parigi, Los Angeles, Londra e Shangai, la celestiale passarella di Victoria's Secret approda a New York, nei paradisiaci antri dell'...

Tragedia su un aereo da New York a Roma : italiano muore di malore : È stato improvvisamente colto da un malore mentre viaggiava su un aereo Alitalia da New York a Roma e per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo italiano di 47 anni ha perso così drammaticamente la vita. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso in quota dei quattro medici presenti a bordo e che hanno provato a salvarlo in tutti i modi, servendosi anche di un defibrillatore.Il nostro connazionale, a quanto emergege, avrebbe accusato il ...

New York : accelera Coty : Prepotente rialzo per Coty , che mostra una salita bruciante del 3,19% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

New York : Tiffany in forte calo : In forte ribasso la gioielleria americana , che mostra un disastroso -5,59%. Lo scenario su base settimanale di Tiffany rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal World Luxury ...

Dramma in volo - passeggero stroncato da malore sul volo New York Roma : La vittima è un 47enne italiano che ha accusato un malore mentre il velivolo sorvolava la Liguria. È stato anche soccorso da quattro medici che si trovavo a bordo che hanno usato anche il defibrillatore presente in cabina ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Victoria’s Secret Fashion Show a New York : i momenti più belli della sexy sfilata [GALLERY] : Il Victoria’s Secret Fashion Show sbraca a New York in un tripudio di colori e sensualità: le modelle più belle del mondo sulla passerella del marchio di lingerie Il Victoria’s Secret Fashion Show di New York, andato in scena ieri, è stato un tripudio di sensualità e colori. I capi di lingerie sono stati i protagonisti, insieme alle modelle più belle del mondo, dello spettacolo che si è tenuto nella sfilata più sexy ...

Malore a bordo del volo New York-Roma - muore passeggero : Un uomo, un 47enne italiano, è stato colto da un Malore mentre era in viaggio da New York a Roma su un volo Alitalia. Dopo il suo arrivo nella Capitale si sarebbe dovuto recare a Catania con un altro volo, ma si sarebbe sentito male quando l’aereo stava sorvolando la Liguria. Come da procedura, è stato richiesto l’intervento di eventuali medici a bordo per prestare soccorso al passeggero: l’uomo è stato assistito da 4 medici ...