Negli Stati Uniti potrà chiedere asilo solo chi entra legalmente nel paese

Usa - dal diritto di razzolare alle galline in California all’abolizione della schiavitù in Colorado : gli altri voti Negli Stati Uniti : Lo spinello libero in Michigan, il diritto di razzolare per le galline in California e – incredibilmente – l’abolizione ufficiale della schiavitù in carcere in Colorado. Gli americani martedì non hanno votato solo per le elezioni di midterm: in alcuni Stati hanno preso parte anche ad alcuni referendum su diversi temi sociali, con maggiore o minore impatto sulla vita quotidiana. In Florida, per esempio, gli elettori hanno ...

I primi risultati delle elezioni di metà mandato Negli Stati Uniti : I primi seggi hanno chiuso a mezzanotte, ma per farsi un'idea servirà ancora qualche ora: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Si sta votando Negli Stati Uniti : I risultati delle elezioni di metà mandato inizieranno ad arrivare da mezzanotte in poi: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Negli Stati Uniti votare non è così semplice : la NBA e la battaglia di registrazione alle liste elettorali : ... figlio di professoressa e vice-presidentessa di un college e abituato in famiglia a parlare di elezioni: "La politica è la strada attraverso cui si può cambiare il mondo. La nostra visione del mondo ...

Dyer - sindaco di Orlando : «Negli Stati in bilico possiamo farcela» : Orlando - Il nastro d'asfalto della I-4 si snoda tagliando in due il cuore della Florida da Est a Ovest, da Daytona Beach e Orlando fino a Tampa Bay. Attraversa territori che propendono per i ...

Sci alpino - i discesisti azzurri Negli Stati Uniti per preparare la prima tappa di Coppa del Mondo : I discesisti volano negli Stati Uniti, al gruppo di Coppa del Mondo si aggiungono Casse, Marsaglia e Heel Sabato 24 novembre, ore 20.15 italiane, appuntamento a Lake Louise, in Canada. Sarà a quell’ora e in quel luogo che comincerà la Coppa del Mondo per i discesisti della squadra maschile. Ed è per preparare quella gara che il gruppo discipline veloci partirà per gli Stati Uniti mercoledì 7 novembre per raggiungere Copper Mountain, ...

10 link per capire le elezioni di metà mandato Negli Stati Uniti : , Sky News, Domande del nuovo mondo: dove vanno le bambole gonfiabili quando muore il loro proprietario ? , Medium, Scienza La battaglia millenaria e infinita tra la malaria e i nostri globuli rossi .

Sci alpino : Brignone - Curtoni e Marsaglia volano Negli Stati Uniti. Si lavora per Killington : Partenza anticipata per tre atlete del gruppo della Nazionale italiana di sci alpino al femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia mercoledì 7 novembre atterreranno in terra statunitense per iniziare a lavorare a Copper Mountain assieme al tecnico responsabile Gianluca Rulfi e agli allenatori Ettore Mosca e Marcello Tavola. L’obiettivo è quello di preparare al meglio le discipline tecniche per la Coppa del Mondo in ...

Andrea Bocelli - il suo "Sì" è primo in classifica anche Negli Stati Uniti : un momento d'oro per Andrea Bocelli . Il tenore italiano molto amato anche all'estero, per la prima volta nella sua carriera di artista, conquista la vetta delle classifiche statunitensi. Il suo ...

Trump vuole la fine dello ius soli Negli Stati Uniti : Il presidente americano ha ricordato poi: " Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e il bambino è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti ... con tutti questi ...

Il mistero delle sorelle saudite morte nell’Hudson. Avevano chiesto asilo politico Negli Stati Uniti : Due sorelle saudite, che Avevano appena fatto richiesta di asilo politico negli Stati Uniti, sono state trovate morte sulla sponda dell’Hudson River a New York. Tala e Rotana Falea Avevano 16 e 22 anni. I loro corpi sono Stati ritrovati uno di fronte all’altro. Le ragazze erano vestite, senza segni di violenza sul corpo e imbavagliate....

Il selfie - poi la tragedia : coppia muore Negli Stati Uniti : Una foto , poi la terribile morte. Questa è la storia della sorte che è toccata ad una coppia. Drea Rose Laguillo e il suo fidanzato Sean Matteson di Okland domenica scorsa hanno raggiunto il Taft ...

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola Negli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Trump vuole mettere fine allo ius soli Negli Stati Uniti : 'Questa situazione è assurda - deve finire' : Il Presidente degli Stati Uniti ha rivelato il 30 ottobre 2018 di voler mettere fine allo ius soli. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove se una persona arriva e ha un bambino, questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò presto con un nuovo decreto'. ...