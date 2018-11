Needle – Fabrizio De André con Franco Battiato | “Anime Salve” Guarda il video!

optimaitalia

Finalmente in vinile un capolavoro postumo diDe: "Sogno n° 1". Dori Ghezzi ha accettato l'idea di unire la voce dialla London Symphony Orchestra, diretta da Geoff Westley. I brani: "Preghiera in gennaio", "Ho visto Nina volare", "Hotel Supramonte", "Tre madri", "Laudate Hominem", "Disamistade", "Rimini" e "Le nuvole". In "Valzer di un amore" c'è Vinicio Capossela che canta insieme a De. Ma il vero capolavoro di questo doppio album in vinile è, dove la voce didi alterna a quella di.Quando Dori Ghezzi mi portò il CD al Barone Rosso anni fa, finimmo il programma ascoltando questo capolavoro. Il regista, Filippo Baietti, andò con la telecamera in primo piano sul volto di Dori, dove si leggevano le storie che i suoi ricordi stavano vivendo. Anche negli occhi sembrava ...