NBA – La particolare richiesta di Milwaukee alla lega | i Bucks vogliono rimuovere il

(Di venerdì 9 novembre 2018) Ihanno chiestodi poter cancellare dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic, ritiratosi per un problema ai polmoni Stando a quanto riporta ESPN,avrebbe rivolto unaNBA, ovvero quella di poter detrarre dal proprio salary cap il contratto di Mirza Teletovic. Il cestista bosniaco è stato costretto a ritirarsi per un problema ai polmoni, che gli ha impedito di proseguire la propria carriera nel basket giocato, diventando presidente della Federazione di Pcanestro della Bosnia ed Erzegovina. Nonostante sia stato tagliato dfranchigia però, il contratto da 3.5 milioni per 3 anni di Teletovic continua a pesare sul salary cap diche, analogamente al caso Chris Bosh-Miami Heat, avrebbe chiestodi poter liberare il proprio spazio salariale.L'articolo NBA – La...