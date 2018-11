NBA | 5 triple e 20 punti di Gallinari non bastano | i Clippers cadono a Portland

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA - prima sconfitta stagionale per Milwaukee : Boston esplode con 24 triple : I Celtics bombardano da fuori, i Bucks trovano i loro punti sotto canestro. La sfida tra Boston e Milwaukee può essere grossolanamente sintetizzata così, ma le 24 triple , per 72 punti, mandate a ...

Basket - NBA : Thompson da record - 14 triple. LeBron ancora ko : NEW YORK - L'ennesimo ko, il quinto in sette gare, dei Los Angeles Lakers di LeBron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State Warriors sono le note più significative ...

NBA - Klay Thompson con 14 triple entra nella leggenda : Klay Thompson, guardia dei Golden State Warriors, è entrato nella leggenda mandando a bersaglio ben 14 triple contro i malcapitati Chicago Bulls, il precedente record di 13 era detenuto dal compagno di squadra Steph Curry. I Warriors hanno vinto per 149 a 124 una partita mai in discussione e, con un record di 7 vinte e una persa, sono ampiamente al comando della Western Conference.Il figlio di Mychal, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, reduce ...

NBA – I numeri del dominio Warriors : 149 punti contro i Bulls - Klay Thompson batte il record di triple di Curry : Prestazione shock degli Warriors sul campo dei Chicago Bulls! Klay Thompson firma 52 dei 149 punti segnati dalla sua squadra e batte il record di triple di Curry: Golden State è già implacabile Ieri notte, lo United Center di Chicago è stato teatro di una prestazione fuori dal comune. I Golden State Warriors hanno battuto, in trasferta, i Chicago Bulls segnando 149 punti! Ben 44 nel primo quarto e 48 nel secondo, per un totale di 92 nel ...

NBA - Klay Thompson irreale : 14 triple - è record : Klay Thompson è nella leggenda: la stella dei Warriors chiude la gara contro i Bulls, stravinta da Golden State per 149-124, con 14 triple realizzate e strappa il record al compagno Stephen Curry, ...

NBA - Klay Thompson da - doppio - record : 52 punti con 14 triple in soli tre quarti di gioco : Chicago Bulls-Golden State Warriors 124-149 E dire che si era presentato al via della gara contro Chicago con un misero 5/36 da tre punti in stagione. Klay Thompson però è così, può prendere fuoco in ...

NBA - Steph Curry fa 51 in tre quarti con 11 triple - Golden State domina Washington : Fino al 26-22 del primo quarto quella tra Golden Stare e Washington è una partita tutto sommato normale. Poi diventa lo show personale di Stephen Wendell Curry III. Il n°30 degli Warriors entra in the ...