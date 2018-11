Nazionale | i convocati del CT Mancini | out Balotelli e Belotti

Nazionale - convocati Tonelli e Piccini : Lorenzo Tonelli della Sampdoria e Cristiano Piccini del Valencia sostituiranno in Nazionale gli infortunati Romagnoli e D’Ambrosio, che hanno lasciato Coverciano per problemi fisici. Così ha deciso il commissario tecnico Mancini alla luce dei forfait dei giocatori di Milan e Inter. Il centrale doriano ha assaggiato l’azzurro per la prima volta nel 2016, in occasione dello stage di preparazione per l’Europeo. Per il ...

Nazionale - Mancini Strada intrapresa non è semplice . Convocati Tonelli e Piccini : COVERCIANO - 'La mancata convocazione di Balotelli e Belotti è dovuta a una valutazione tecnica: non sono in un momento di forma straordinaria'. Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini spiega ...

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...

Nazionale under 21 - i convocati di Di Biagio per il doppio impegno contro Belgio e Tunisia : L’under 21 affronterà Belgio e Tunisia in amichevole in vista del Campionato Europeo che l’Italia nella prossima estate A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in amichevole Belgio e Tunisia. Il primo impegno con i ‘Diavoletti Rossi’ è in programma giovedì 11 ...

I convocati della Nazionale di calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia : La FIGC ha comunicato i nomi dei 28 calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le partite della Nazionale contro Ucraina e Polonia in programma il 10 e il 14 ottobre. La prima è una amichevole e verrà giocata The post I convocati della Nazionale di calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia appeared first on Il Post.

Nazionale - i convocati di Mancini - novità clamorose : c’è Giovinco! : Nazionale pronta a ripartire con altre due gare, la prima delle quali in quel di Genova contro l’Ucraina: Mancini ha diramato la rosa dei convocati Nazionale pronta a nuove sfide, ecco il comunicato della Figc apparso sul sito ufficiale pochi minuti fa. Doppio impegno per la Nazionale a ottobre: gli Azzurri tornano in campo il 10 per un’amichevole contro l’Ucraina a Genova (Stadio “Ferraris”, ore 20.45 diretta Rai 1) e il 14 per la ...

Boxe - gli azzurri della Nazionale Elite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Marotta : 'È un motivo di orgoglio avere tanti giocatori convocati in Nazionale' : ... un motivo d'orgoglio soprattutto per Beppe Marotta , presente anche lui al Dall'Ara per assistere alla partita: "Sono molti i giocatori della Juventus in giro per il mondo con le proprie Nazionali, ...

Danimarca - ammutinamento in Nazionale : convocati dilettanti e giocatori di calcio a 5 : Alla fine la sconfitta, ampiamente prevedibile, si è rivelata quasi onorevole: la Danimarca è stata battuta in amichevole dai padroni di casa della Slovacchia per 3-0, un risultato netto ma che poteva ...

Danimarca - le stelle della Nazionale in sciopero : convocati 6 giocatori di calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

