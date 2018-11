Napoli | esplosione nella notte in via Carbonara | auto di un pregiudicato in fiamme

Esplosione a Napoli. I vicini : 'Avevamo sentito le minacce' : Un'Esplosione ha scosso i quartieri spagnoli, a Napoli . Rita Recchione, 66 anni, è morta, mentre i suoi due figli, Francesca e Antonio, sono rimasti gravemente ustionati. La deflagrazione nell'...

Esplosione in via Don Minzoni - Cozzolino : «A Napoli è emergenza abitativa» : «A Napoli siamo di fronte a un’autentica emergenza abitativa, di ordine qualitativo e quantitativo». L’Esplosione di via don Minzoni che ha causato la morte di una donna e il ferimento dei suoi due figli «è un episodio gravissimo e sintomatico del degrado che affligge larghe porzioni del capoluogo». L’eurodeputato campano Andrea Cozzolino chiede al Comune di impegnarsi in un «grande piano per la riqualificazione del centro storico dove la ...

Esplosione a Napoli - un morto : in programma lo sfratto dalla casa : Proprio uno dei figli, entrambi feriti, della donna deceduta nella deflagrazione, avrebbe manifestato la volontà di non voler lasciare l'abitazione. Lo sfratto, dicono alcuni vicini, sarebbe dovuto ...

Napoli. Esplosione in via don Minzoni : morta una donna di 66 anni : Una deflagrazione è avvenuta in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. È

Napoli - donna morta per un'esplosione : il luogo dell'incidente : Una donna è morta e due persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un edificio a Napoli, in via Don Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sarebbe stata provocata da una bombola a ...

Esplosione in casa a Napoli : muore una donna che aveva ricevuto lo sfratto - feriti i figli : 16.50 - Quando stamattina l'ufficiale giudiziario ha bussato per notificare lo sfratto, la donna poi morta nell'Esplosione dell'appartamento di Via Don Minzoni avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa: non era la prima volta che lo faceva secondo la stampa locale. Anche uno dei due figli feriti, di 34 e 37 anni, aveva espresso nei giorni scorsi ai vicini di casa la sua forte contrarietà all'imminente sfratto.Verso le 11:30 di stamattina, ...

Napoli - esplosione in una casa il giorno dello sfratto : "Un boato - poteva essere una strage" : Il racconto di uno dei residenti nella via dei Quartieri Spagnoli dopo l'esplosione che ha distrutto un appartamento. Una...

Esplosione Napoli - donna morta ai Quartieri Spagnoli/ Ultime notizie - doveva essere sfrattata : feriti i figli : Napoli, Esplosione e crollo di una casa in Via Don Minzoni ai Quartieri Spagnoli. Ultime notizie, fortissimo boato provoca un morto e due feriti: primi soccorsi e dinamica "oscura"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:41:00 GMT)

C’è stata un’esplosione in un appartamento a Napoli - una persona è morta e due sono state ferite : Lunedì mattina intorno alle 11.30 c’è stata un’esplosione in un appartamento di via Don Minzoni, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. È morta una donna di 52 anni, che viveva nell’appartamento, e sono stati feriti i due suoi figli, di 37 The post C’è stata un’esplosione in un appartamento a Napoli, una persona è morta e due sono state ferite appeared first on Il Post.

ESPLOSIONE Napoli - CROLLA CASA QUARTIERI SPAGNOLI/ Ultime notizie - vendetta figli per sfratto? Morta la madre : NAPOLI, ESPLOSIONE e crollo di una CASA in Via Don Minzoni ai QUARTIERI SPAGNOLI. Ultime notizie, fortissimo boato provoca un morto e due feriti: primi soccorsi e dinamica "oscura"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Napoli - esplosione in una casa ai Quartieri Spagnoli : feriti : Napoli, 17 set., askanews, - Lo scoppio di una bombola a gas ha provocato un'esplosione e alcuni feriti a Napoli. La deflagrazione poco dopo le 11.30 in un appartamento di via Don Giovanni Minzoni, ai ...

Esplosione a Napoli : forse una bombola di gas - “boato violentissimo” : Esplosione in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Pignasecca a Napoli: vi sarebbe una vittima, una donna di 52 anni, che abitava nell’abitazione all’interno della quale è avvenuta la deflagrazione. I feriti sono due, i figli della donna. E’ in corso di accertamento la causa dell’Esplosione, che potrebbe non essere stata originata da una bombola a gas. Il palazzo è stato evacuato. “Abbiamo avvertito un boato ...

Esplosione Napoli - muore donna. 2 feriti : 14.09 Una donna è morta e i suoi due figli sono in gravi condizioni, a Napoli, per l'Esplosione di una bombola di gas o di una caldaia in un appartamento. La vittima aveva 52 anni. E' accaduto nel quartiere popolare della Pignasecca, quando l'ufficiale giudiziario è andato a eseguire lo sfratto dell'abitazione. Non è ancora chiara la dinamica, ma testimoni riferiscono che uno dei figli aveva manifestato la volontà di non andarsene e minacciava ...

Esplosione in abitazione a Napoli - un morto e due feriti - : Lo scoppio nella zona dei Quartieri Spagnoli, provocato probabilmente da una bombola a gas. Al lavoro diverse squadra dei vigili del fuoco