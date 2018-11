Napoli | Ancelotti | A Genova esame di maturità

Napoli - Ancelotti studia il cambio modulo per la trasferta di Genova : Ultime da casa Napoli nell'allenamento di CastelVolturno. Secondo Sky Sport 24 : 'C'è qualche dubbio di formazione per Genova, Ancelotti potrebbe optare per il 4-3-3 con Insigne, Milik e chissà che non possa esserci anche Mertens dal primo minuto'.

Genoa-Napoli - i convocati di Ancelotti : Verdi out - Mertens c’è : Gli uomini per la trasferta a Marassi Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Genoa. Calcio d’inizio allo stadio di Marassi, “Giovanni Ferraris”, alle ore 20.30. Ghoulam ancora in lista, Meret fuori. Mertens ha recuperato, Verdi non partirà con i compagni per la Liguria. Sotto, la lista completa: Portieri: Ospina, Karnezis, D’Andrea; Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, ...

Napoli - Ancelotti come Mourinho : «Basta insulti negli stadi» : Alla vigilia di Genoa-Napoli, l'allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti presenta la gara in conferenza stampa da Castel Volturno. «Abbiamo fatto bene fino ad ora, ma si...

Napoli - Ancelotti sta con Mourinho : «Basta insulti negli stadi» : Alla vigilia di Genoa-Napoli, l'allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti presenta la gara in conferenza stampa da Castel Volturno. «Abbiamo fatto bene fino ad ora, ma si...

Napoli - Ancelotti 'Mourinho Insultato per 90 - gesto comprensibile' : Ma è un rischio necessario da correre, perché la Champions League è la competizione più importante al mondo e il Napoli ha le caratteristiche per giocarla al meglio'. Che atteggiamento si aspetta ...

Napoli - sollievo per Ancelotti : Mertens convocato - idem Ghoulam : Napoli, Mertens sarà della gara contro il Genoa anche se il calciatore belga potrebbe partire dalla panchina in favore di Milik Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la notte di Champions League contro il PSG. La squadra di Ancelotti giocherà una gara delicata contro un Genoa molto arrabbiato, ma il tecnico partenopeo può tirare un sospiro di sollievo in merito a Dries Mertens, regolarmente convocato per l’incontro. C’è in ...

Ancelotti : Juve in fuga - Napoli rincorre : ANSA, Napoli, 9 NOV - "La Juventus ora è in fuga, perché ha avuto una continuità straordinaria e a noi tocca rincorrere e fare il massimo per poterci riavvicinare il più possibile". Lo ha detto l'...

Napoli - Ancelotti : “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha recuperato!” : Prima della sfida contro il Genoa di domani sera, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha voluto dire la sua sul match di Marassi: “Abbiamo fatto bene finora, possiamo fare meglio e ci stiamo provando. Dobbiamo superare le insidie ogni giorno, domani ce n’è un’altra molto pericolosa. Andiamo in uno […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Domani voglio una prova di maturità. Mertens? Ha ...

Napoli - Ancelotti : '90 minuti di insulti - capisco Mourinho' : 'capisco Mourinho: 90' di insulti non sono facili da sopportare. E poi ha fatto un gesto ironico, non è stato pesante'. Così Carlo Ancelotti , tecnico del Napoli, commenta le polemiche per il gesto di ...

Genoa-Napoli - Ancelotti : la conferenza stampa in diretta LIVE : LIVE 12:21 9 nov Si tratta del primo confronto tra Ancelotti e Juric in Serie A. L'attuale allenatore del Napoli ha affrontato per 4 volte in Genoa, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un ...

Ancelotti rivela su Dazn : “Perché il Napoli? La mia verità” : NAPOLI– Non sta facendo rimpiangere Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio. Ha portato il Napoli ad un livello superiore rispetto allo scorso anno, e quest’anno forse più di quello passato la squadra può puntare con maggior decisione allo scudetto. Carlo Ancelotti ha portato al San Paolo tanta tranquillità e esperienza, che saranno utili per il proseguio […] L'articolo Ancelotti rivela su Dazn: “Perché il Napoli? La mia verità” ...

Napoli - Ancelotti : 'Il lavoro di Sarri è stato di fondamentale importanza' : 'Il terreno non era solo ben arato, c'era già un'erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza'. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti , in una ...

Napoli - Ancelotti : «Il lavoro di Sarri è stato di fondamentale importanza» : «Il terreno non era solo ben arato, c'era già un'erba rigogliosa: il lavoro che ha fatto Sarri è stato di fondamentale importanza». Lo ha detto il tecnico del...

Napoli - Ancelotti 'Il lavoro di Sarri è stato fondamentale' : Napoli - Con la qualificazione agli ottavi di Champions ancora aperta, sembrava impossibile al momento dei sorteggi, e col primato della Juventus in campionato a sei punti, la stagione del Napoli ...