Muse | Simulation Theory segna la svolta pop retrofuturista

I Muse annunciano il Simulation Theory World Tour 2018 : tutti i dettagli delle date di Milano e Roma : Venerdì 12 luglio, Stadio San Siro, Milano e Sabato 20 luglio, Stadio Olimpico, Roma : i Muse tornano in concerto in Italia con il loro Simulation Theory World Tour 2018 Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome Olympic Stadium diretto da Matt Askem, i Muse torneranno a suonare nei due più grandi e prestigiosi stadi ...

