MotoGP 2019 | cambia il regolamento Omologazione caschi | centraline e altro ancora

Moto2 Sky Racing Team VR46 - Bagnaia : «Ora festeggio - nel 2019 in MotoGP» : ROMA - Francesco Bagnaia, fresco campione del mondo della Moto2, commenta a Sky Sport24 la vittoria del titolo. 'Ancora devo veramente festeggiare, lo farò dopo Valencia dove mi aspetta un altro Gran Premio. Sto iniziando ora a rendermi conto che ...

MotoGP - novità tecniche nel 2019 : ROMA - Previste novità in MotoGp dal 2019. È quanto ha deciso la Grand Prix Commission in una riunione tenuta lo scorso 3 novembre a Sepang in occasione del Gp della Malesia. La prima riguarda la ...

MotoGP - Jarvis : «Nel 2019 cambieremo molte cose» : ROMA - Dopo una stagione al di sotto delle aspettative la Yamaha ha mostrato netti miglioramenti: ha vinto in Australia con Viñales e, se Rossi non fosse scivolato nel finale a Sepang, avrebbe ...

MotoGP - la Honda pensa già al 2019 : fissata la presentazione della RC213V di Marquez e Lorenzo : Il team giapponese ha reso noto che la presentazione della moto 2019 avverrà il prossimo 23 gennaio a Madrid In attesa dell’ultimo appuntamento della stagione a Valencia, la Honda si concentra già sul 2019, svelando la data di presentazione della RC213V che verrà utilizzata da Marc Marquez e Jorge Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE L’evento si terrà a Madrid il prossimo 23 gennaio, pochi giorni prima dei test in programma a ...

MotoGP - Marquez a Sky : 'Nel Mondiale 2019 l'obiettivo è lottare sempre per il titolo. Rossi? In Malesia mi ha sorpreso' : Una giornata di svago per Marc Marquez a Milano, in occasione dell' Eicma , la fiera dedicata alle due ruote. Per il campione del mondo della MotoGP è stata anche l'occasione per fare un bilancio di ...

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...

MotoGP – Avviate le prevendite per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 : promozioni e dettagli : Avviate le prevendite: ‘Prima acquisti, meno spendi’. Soluzioni vantaggiose per l’acquisto dei tagliandi MotoGP e WorldSBK. Da metà novembre ‘un biglietto, due mondiali’ a 90 euro Si avvicina l’epilogo del motomondiale e anche tutta la Riders’ Land tifa per ‘Pecco’ Bagnaia e Marco Bezzecchi, impegnati nella lotta per il titolo iridato in Moto2 e Moto3. Intanto sul territorio già si guarda alla prossima stagione con i primi incontri per ...

Maverick Vinales - GP Malesia MotoGP 2018 : “Mi sono goduto la vittoria in Australia - a Sepang per il 2019” : Maverick Vinales ha riportato la Yamaha alla vittoria in occasione del GP di Australia e ora insegue nuova gloria nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si è presentato in conferenza stampa molto convinto e desideroso di replicare l’impresa di Phillip Island anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza guidata da Marc Marquez. Il pilota ...

MotoGP – Crutchlow operato a Melbourne - ma dovrà tornare sotto i ferri. Ritorno in moto solo nel 2019? : Che batosta per Cal Crutchlow: il britannico della LCR già operato a Melbourne, ma non è finita qua! Un weekend amarissimo, quello dell’Australia, per Cal Crutchlow. A causa di una terribile caduta, avvenuta ieri durante le prove libere, il britannico della LCR è stato costretto a dire addio al weekend di gara australiano, ma anche al resto della stagione 2018 di motoGp. Una terribile frattura bimalleolare e della parte anteriore ...

MotoGP : dal 2019 Dani Pedrosa tester ufficiale KTM : Sembrava strano che Dani Pedrosa appendesse definitivamente il casco al chiodo al termine delle ultime gare con la Repsol Honda e infatti dalla prossima stagione vestirà i colori Red Bull KTM Factory Racing diventando parte del test team. Pedrosa lavorerà spalla a spalla con Mika Kallio in sella alla RC16 per due stagioni a partire […] L'articolo MotoGP: dal 2019 Dani Pedrosa tester ufficiale KTM sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGP - Andrea Dovizioso può puntare al Mondiale nel 2019? Ducati mai così forte - la grande occasione per il forlivese : A Motegi (Giappone) il Mondiale di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha chiuso il discorso al primo match point e grazie ad una vittoria di grande autorevolezza e sostanza ha conquistato il settimo titolo iridato in carriera. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ...