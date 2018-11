Moto3 | Bezzecchi | Ho lottato e dato tutto

Moto3 - GP Malesia : Martin vince gara e Mondiale - Bezzecchi 5° : C'è poco da dire, al di là della cronaca. Chiunque avesse vinto questo campionato lo avrebbe meritato. Lo ha conquistato lo spagnolo del team Gresini che ha dimostrato forse un pizzico in più di ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 : Jorge Martin è campione del mondo - Marco Bezzecchi in seconda piazza dopo il GP a Sepang : A Sepang il destino della minima cilindrata si è compiuto. Jorge Martin (Honda) è campione del mondo di Moto3. Lo spagnolo ha vinto il penultimo round iridato in Malesia e, approfittando del quinto posto di Marco Bezzecchi (KTM), ha concluso i giochi. Un successo meritato quello dell’iberico che gli permette così di affrontare l’ultimo round di Valencia in grande tranquillità. Un vero peccato per Bezzecchi, che comunque ha lottato ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3, ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche qualifiche. Pole di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio (13°) indietro : E’ sempre Jorge Martin a fare la voce grossa quando si tratta di spingere e massimizzare la prestazione nella minima cilindrata. Il pilota spagnolo della Honda, leader della graduatoria generale, conquista l’undicesima Pole stagionale nelle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di Moto3, con il crono di 2’11″731 a precedere la coppia di italiani composta da Marco Bezzecchi (a 0″032) e da ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’ - attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio : E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tre piloti racchiusi in 20 punti a due gare dalla fine - Bezzecchi ci prova : “Una a te, una a me”. Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo tante gare condotte al massimo, ed a suon di risultati, stanno vivendo diversi appuntamenti nei quali lasciano sull’asfalto punti pesanti. A Motegi era stato lo spagnolo a finire al tappeto, permettendo al rivale di riportarsi ad una sola lunghezza in classifica, mentre ieri è stato il riminese a centrare uno “zero” (non certo per colpa sua, visto ...

Moto3 - GP Australia - Rodrigo : 'Ho sbagliato - succede a tutti gli esseri umani. Auguro il meglio a Bezzecchi' : Colpo di scena all'11esimo giro del GP d'Australia , in Moto3: Gabriel Rodrigo alla curva 10 travolge Marco Bezzecchi , che dalla 14esima posizione era salito fino al primo posto. Un errore che ...

Moto3 Phillip Island - Bezzecchi cade; Vince Arenas - 2° 'Diggia' - 3° Vietti : La delusione e l'amarezza per la caduta di Marco Bezzecchi, coinvolto, ancora una volta senza colpe, dall'errore di un altro pilota, Gabriel Rodrigo,, è in parte compensata dal secondo posto di Fabio ...

Moto3 - GP Australia. Bezzecchi cade - trionfo di Arenas : A Phillip Island Bezzecchi cade, travolto da Rodrigo, ma Martin arriva solo quinto e rimane a tiro in campionato, a 12 punti di distanza . Vince Arenas , davanti a Di Giannantonio che rientra in corsa ...