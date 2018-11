Moto2 Sky Racing Team VR46 | Bagnaia | «Ora festeggio | nel 2019 in MotoGp»

Moto2 Sky Racing Team VR46 - Nieto : «Giornata speciale» : SEPANG - 'È una giornata speciale per tutti: i piloti, Pecco e la sua famiglia, ma soprattutto per chi ha lavorato con tanta passione, impegno e dedizione per arrivare fino a qui' . Così il Team ...

Moto2 - GP Malesia : vittoria di Marini - Bagnaia campione del mondo - 1° titolo per lo Sky VR46. Moto3 - Mondiale a Martin : 05:00 4 nov Bagnaia E' campione DEL mondo DELLA Moto2 , E' IL PRIMO titolo PER LO SKY RACING TEAM VR46 04:59 4 nov Oliveira ha un secondo di ritardo da Marini , sembra ormai irraggiungibile 04:59 4 ...

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky Racing Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Moto2 - Thailandia : settebello di Bagnaia - Marini 2° per la doppietta Sky-VR46 : Con i colori della campagna Sky Ocean Rescue , al Chang International Circuit di Buriram è festa grande per lo Sky Racing Team VR46. Francesco Bagnaia mette a segno la settima vittoria stagionale ed ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...