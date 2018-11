Moto | le 5 novità più interessanti di Eicma 2018

MotoGp - novità tecniche nel 2019 : ROMA - Previste novità in MotoGp dal 2019. È quanto ha deciso la Grand Prix Commission in una riunione tenuta lo scorso 3 novembre a Sepang in occasione del Gp della Malesia. La prima riguarda la ...

Yamaha Motor Global Press Première : su Sky le novità del 2019 svelate in LIVE STREAMING : In diretta su Sky Sport MotoGP l'appuntamento con la Yamaha Motor Global Press Première in occasione di EICMA 2018: a partire dalle 18.00 , la Casa motociclistica giapponese svelerà tutte le sue novità del 2019 per ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : importanti novità dalla Spagna sulla situazione del ducatista : Jorge Lorenzo operato al polso sinistro: il maiorchino sotto i ferri nella giornata di ieri a Barcellona Jorge Lorenzo è rientrato in Spagna dopo l’amaro weekend di Motegi: il maiorchino della Ducati non ha potuto gareggiare al Gp del Giappone poichè non è riuscito a recuperare dall’Infortunio di qualche settimana fa in Thailandia. AFP/LaPresse Il ducatista è salito in sella alla sua moto nelle Fp1 del Gp del Giappone, ma non è ...

Airbag per i Motociclisti : ultime novità : Oltre alle protezioni tradizionali, attraverso il casco, gomitiere, para-schiena e materiali in cordura particolarmente resistenti, c’è un altro nuovo accessorio (per ora opzionale – spero obbligatorio in seguito) del quale utenti di due e tre ruote possono avere la disponibilità, nel loro equipaggiamenti: Gli Airbag, per collo e spalle, torace, per una migliore protezione in caso di urto. Un Airbag può ridurre la gravità degli ...

MotoGp – Importanti novità - Spencer al comando dello Steward Panel dal 2019 : Freddie Spencer al comando dello Steward Panel: Mike Webb passa all’ex pilota il compito di giudicare i comportamenti in pista Importanti novità nel mondo della MotoGp: nel collegio dei commissari FIM arriva un nuovo presidente. Al comando dello Steward Panel, a partire dalla prossima stagione, sarà l’ex campione del mondo Freddie Spencer. Mike Webb, dunque, si dedicherà solo al ruolo di direttore gara, lasciando all’ex ...

MotoGp – Cosa succede ai box Yamaha? Scatoloni ‘sospetti’ in Thailandia - c’è aria di novità [VIDEO] : In casa Yamaha arrivano importanti novità: è il momento di aprire gli Scatoloni in Thailandia Sono terminate le Fp2 del Gp della Thailandia. Tanta preoccupazione per Jorge Lorenzo, protagonista di una terribile caduta a pochi minuti dal termine della sessione, che peggiora dunque la situazione del maiorchino della Ducati, già infortunato a causa della caduta di Aragon. Occhi puntatissimi sulle Yamaha che nel mattino thailandese hanno ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con una nuova livrea! Novità su cofano Motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

Salone di Parigi - Le novità sui Motori mild e full hybrid - VIDEO : Al Salone di Parigi non mancano le ultime novità sull'elettrificazione dei modelli, anche con motori, trasmissioni e batterie esposti sugli stand e visibili nel loro funzionamento. Roberto Ungaro e l'ingegner Roberto Boni ci portano alla scoperta del mild hybrid, sempre più diffuso, vero punto di partenza di questa rivoluzione a elettroni. full hybrid e plug-in. Dopo l'introduzione alle mild hybrid e ai loro vantaggi, il passaggio logico è ...

Bagnaia in MotoGp - lo Sky Racing Team si prepara al 2019 con qualche novità : : Tra novità e conferme: lo Sky Racing Team annuncia le squadre di Moto2 e Moto3 per la stagione 2019 Mentre ci si prepara per il 14° appuntamento della stagione 2018, lo Sky Racing Team VR46 annuncia qualche novità in vista della prossima stagione. Considerando il passaggio in MotoGp di Pecco Bagnaia, la squadra di giovani talenti italiani si è dovuta organizzare per mettere a punto gli ultimi dettagli per la prossima ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Fortnite si aggiorna con il supporto a vari smartphone di Sony - HTC e Motorola e altre novità : Il team di Fortnite ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento della versione Android di questo popolare gioco. Ecco cosa cambia L'articolo Fortnite si aggiorna con il supporto a vari smartphone di Sony, HTC e Motorola e altre novità proviene da TuttoAndroid.