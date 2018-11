Morbo di Crohn | grande attesa per un farmaco efficace

ilgiornale

(Di venerdì 9 novembre 2018) In Italia circa 100.000 persone sono affette daldi. L"Aifa, Associazione Italiana delha annunciato che da Agosto non si trova più nelle farmacie italiane il Questran, ile insostituibile per chi soffre di questa malattia.I problemi della mancata reperibilità delQuestran che fino ad ora si è dimostrato, sono legati alla fornitura del suo principio attivo. Questo problema durerà fino al 28 Febbraio 2019. I medici italiani sostengono che attualmente non esiste unsostituibile e la situazione si sta facendo sempre più drammatica.Senza il Questran le persone affette dadisi sentono degli invalidi perché incapaci di condurre una vita sana e regolare. "Senza quelsiamo costretti a stare chiusi in casa perchè abbiamo bisogno continuo della toilette", racconta Margherita Guasparini, una paziente di Lucca che ...