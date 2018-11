Montuori | viadotto tangenziale Est verrà abbattuto presto

romadailynews

(Di venerdì 9 novembre 2018) Roma – “Crediamo che il nodo pulsante della citta’ che vive la contemporaneita’ debba per forza legarsi al sistema dei trasporti. In tal senso stiamo lavorando sull’area della stazione Tiburtina, che e’ la zona che mette in relazione Roma alle altre citta’ europee”. “Per quanto riguarda il piazzale ovestvedremo demolito ildella, perche’ e’ in corso l’appalto, e poi arrivera’ un nuovo tram e ci sara’ lo spostamento di alcune linee di trasporto in altri luoghi della citta’”. Cosi’ l’assessore capitolino all’Urbanistica, Luca, nel corso di un’intervista a Radio Roma Capitale. L'articoloEstproviene da RomaDailyNews.