Mobilità del futuro | Cina guida la classifica mondiale | Italia fanalino di coda Mancano

Giornata del Cordone Ombelicale : il 15 novembre una mobilitazione a livello mondiale : Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza del sangue cordonale: questo l’intento della Giornata mondiale del Cordone Ombelicale che il 15 novembre vedrà una mobilitazione a livello mondiale delle più importanti società ed enti pubblici e privati che si confronteranno attraverso eventi e convegni per presentare i traguardi raggiunti dal settore nell’ultimo periodo. L’evento si fa promotore ...

Il popolo del "Sì Tav" alla prova della piazza dopo la mobilitazione online : Il popolo del Sì alla Tav, dopo avere accolto l'appello rimbalzato sui social in queste settimane, si prepara a scendere in piazza, sabato mattina, per dire che la città non è contro la Torino-Lione. Senza bandiere di partito e senza etichette politiche, solo il tricolore e la bandiera dell'Europa. A raccogliere l'invito, secondo gli organizzatori, sono decine di migliaia di persone che in ...

Delocalizzazione terminal bus Tiburtina - Lolli lancia mobilitazione : L'Aquila - Il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli lancia la mobilitazione contro il "paventato temporaneo spostamento del terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma a quella dell'Anagnina", invitando sindaci abruzzesi, organizzazioni economiche e sociali e rappresentanti dei viaggiatori pendolari alla conferenza stampa, concordata con la Regione Lazio, lunedì 12 novembre alle 11 a Roma negli spazi ...

Auto - Crisci - Unrae - : 'Su Mobilità manca un piano strategico del governo' : TORINO - 'Per quanto l'obiettivo prioritario delle Amministrazioni centrali e locali dovrebbe essere quello di rinnovare il vetusto parco Auto italiano, i provvedimenti introdotti, fra...

Emergenza maltempo - mobilitati più di 20mila operatori della Protezione Civile : “Una delle situazioni più complesse degli ultimi 50-60 anni” : E’ stata “una delle situazioni più complesse a livello meteorologico vissute negli ultimi 50-60 anni, da qualche parte sono stati superati i livelli di precipitazioni e portate dei fiumi del ’66, quando si verificò l’alluvione di Firenze e del Tagliamento. Il nostro Paese poi è stato sferzato da venti di tempesta: sono da 16 anni in Protezione Civile e non ho mai visto un bollettino di questo tipo, con questa ...

Maltempo : il premier Conte firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri. La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato ...

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Maltempo - massima allerta in Veneto “come nel 1966” : Zaia chiede la mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”. Considerata “l’eccezionalita’ della situazione, ...

Maltempo : in Veneto 16 mila volontari mobilitati - 70 interventi dei Vigili del Fuoco per smottamenti e allagamenti : Sono quasi 16 mila i volontari mobilitati dalla Protezione civile del Veneto che, con l’Unita’ di crisi istituita dal presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, sta affrontando l’emergenza Maltempo nella regione. In provincia di Belluno sono attivi oltre 250 volontari, mentre sono stati messi in preallerta gruppi di tutto il Veneto, in particolare le unità formate per ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

Ospedale. Violazione del diritto alla salute : mobilitazione legale di Rete Umana : ... ed il grande sforzo dei medici e paramedici di sopperire alle gravi mancanze strutturali del sistema sanitario, il Movimento Noi ritiene di dovere riscattare dalla cattiva politica la salute Umana e ...

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018 - mobilitazione nazionale : coinvolti i settori del trasporto - scuola e sanità : Sciopero in tutta Italia e di tutte le categorie venerdì 26 ottobre. Le sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas hanno infatti proclamato una mobilitazione generale di 24 ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. coinvolti tutti i settori, dalle aree pubbliche, come scuole, sanità e trasporti, alle private. Tra coloro che incroceranno le braccia ci saranno i lavoratori delle aziende dei ...