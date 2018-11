Minniti | Salvini come Hulk ma serve Uomo Ragno

Matteo Salvini brutale contro Marco Minniti : 'Nervosetto eh? Ecco cosa gli rode' : Matteo Salvini sbrana Marco Minniti . L'attuale ministro dell'Interno attacca il suo predecessore per l'intervento a Piazzapulita in cui ha detto alla giornalista: "A lei batte il cuore per Salvini". '...

Piazzapulita - scontro tra Minniti e la Petrini : "Lei è salviniana...?" : Lite in diretta a Piazzapulita tra l'ex ministro dell"Interno del Pd Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Tema del contendere è l'immigrazione e il rapporto con l'Europa.La giornalista incalza Minniti che subito sbotta: "Allora lei è una sostenitrice di Salvini, le batte il cuore per Salvini, capisco perfettamente. È per la politica dei pugni duri sul tavolo, mi fa piacere. È informata male, nella sua voglia di difendere a tutti i ...

Piazzapulita - Marco Minniti litiga con Valentina Petrini : Le batte il cuore per Salvini (Video) : Duro scontro a Piazzapulita tra Marco Minniti e Valentina Petrini. L’accesa discussione è andata in scena durante il dibattito sull’immigrazione, tema assai caro al programma di Corrado Formigli, che da anni conduce inchieste e battaglie in tal senso.--A far innervosire l’ex ministro dell’Interno è stato il ritmo incalzante della giornalista (qui il video), tornata in pianta stabile in trasmissione dopo l’avventura a Nemo. La ...

Vittorio Feltri : 'A Matteo Salvini serve un avversario vero : Marco Minniti segretario del Pd' : Non era male litigare con D' Alema, prima che si convertisse alla coltivazione dell' uva, e sono qui a rimpiangere le lenzuolate di Bersani, ultimo sforzo liberale per liberare l' economia dai ...

Bonolis : «Salvini e Di Maio come Totò e Peppino». Minniti non corre per la segreteria : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»

Pd - la base è pronta a votare Minniti : “Ottimo lavoro sui migranti - Salvini non ha meriti. Di destra? No - non lo è” : “Non sono un predestinato, ma voglio fare qualcosa di utile per il mio partito e il mio Paese. Qualcuno mi ha chiesto di candidarmi”. Sono le parole di Marco Minniti, a Imola, sulla sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. E la base sembra pronta a votarlo: “Ha fatto un ottimo lavoro sui migranti. Lui è meglio di Nicola Zingaretti. Dicono che abbia posizioni di destra? Assolutamente no”. L'articolo Pd, la ...

'Le indagini su Riace avviate dal mio predecessore Minniti' - Salvini - : Roma, 14 ott., askanews, - 'Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni' sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da Minniti, mio ...

Migranti : Salvini - su Riace indagine avviata da Minniti : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni' (roba da matti!) sanno che l’indagine sulle gravi irregolarità di Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi possibile segretario del loro partito? Lo dice anche '

Pd - una fine ridicola. 'Marco Minniti unico che può battere Matteo Salvini' - e la sinistra si spacca di nuovo : 'L'unico capace di battere Matteo Salvini '. Il soggetto è Marco Minniti , che parte del Pd vorrebbe candidato alla segreteria. Ma qui cominciano i problemi. Il primo: a chiedergli di scendere in ...