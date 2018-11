Milano Asta benefica dei prodotti agricoli offerti dagli agricoltori

A Milano nasce Scholé - scuola di formazione umana per contrastare la povertà educativa minorile : (Questo post è a cura di Don Giovanni Salatino)Quando nel 2013 mi fu chiesto di lasciare una periferia per spostarmi in un'altra non avrei mai immaginato quanto a Milano pochi chilometri, traslati idealmente su una scala sociale, si moltiplichino a dismisura.Gratosoglio nella sua parte sud, composto esclusivamente di case a edilizia popolare, mi è sembrato fin dall'inizio un quartiere sprofondato a migliaia di chilometri dal centro ...

Il Tesoro fa il pieno in asta di Btp e Ctz - ma i rendimenti balzano. Spread a 315 con Milano giù del 2% - attesa per S&P's : Il Tesoro ha venduto tre miliardi di euro del nuovo Ctz novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato maggio 2028. I rendimenti in asta sono balzati per entrambi i titoli, raggiungendo il 2,34% per il Btp (+78 centesimi rispetto al collocamento di fine luglio) e l'1,626% per il Ctz (+91 centesimi rispetto a un mese fa).Oggi è attesa la decisione di Standard&Poor's sul rating italiano. Secondo rumors, gli investitori si attendono una ...

Al via a Milano Pasta World Championship : ... - Milano, 24 OTT - Al via oggi a Milano il Pasta World Championship, l'evento annuale di Barilla che rende omaggio alla Pasta attraverso sfide tra 18 chef provenienti da differenti Paesi del mondo, ...

Milano : tablet - borse e gioielli smarriti - scatta domani vendita all'asta : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Notebook, tablet, smartphone, ma anche trolley, macchine fotografiche, borse, chiavette usb. Migliaia di oggetti diversi, preziosi o ordinari, andranno all’asta domani, giovedì 25, venerdì 26 e, se necessario, anche sabato 27 ottobre, a Redecesio di Segrate. L'appuntame

Milano - il grattacielo del Comune in via Cenisio : per finanziare i cantieri va all'asta il «Pirellino» : Sarà il «Pirellino», ex sede dell'Urbanistica in via Pirelli 39, il primo sacrificato sull'altare del sogno del «federal building», il grattacielo che dovrebbe raggruppare gli assessorati del Comune. ...

Quintali di pasta e barili di salsa - la cucina scolastica più grande d'Europa è a Milano : In via Sammartini si preparano i pasti per 12mila alunni di 70 scuole della città, dall'asilo alle medie. Il nostro viaggio fra celle frigorifere grandi quasi un chilometro quadrato e pentoloni di un metro di diametro

Sfera Ebbasta - il ‘trapper’ beccato a Milano in compagnia di Taylor Mega : Sfera Ebbasta continua a far parlare di sé. Il rapper, autodefinitosi ‘re de del trap’, esce dai canali musicali per buttarsi a piedi pari nella cronaca rosa. Sembra infatti che il 25enne di Cinisello Balsamo sia innamorato. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna che lo ha pizzicato in giro per Milano con una ragazza tutt’altro che sconosciuta: Taylor Mega, l’influencer 24enne data nelle settimane scorse vicina a Flavio ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : a Milano non basta un gran primo tempo - il Real Madrid esce alla distanza e vince 85-91 : Due sono le notizie che apprendono gli oltre novemila spettatori giunti al Mediolanum Forum di Assago per la seconda giornata dell’Eurolega 2018-2019: la prima è che il Real Madrid vince per 85-91 sull’A|X Armani Exchange Milano, la seconda è che l’Olimpia, per quasi tutto l’arco dell’incontro, al livello dei Campioni d’Europa ci è stata. Non solo: i primi due quarti sono stati uno spettacolo vero per i tifosi ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Settore costruzioni a Milano in tono rialzista - +1 - 30% - - corre Astaldi : Andamento positivo per l' indice del Settore costruzioni italiano , che segue l'andamento tonico evidenziato dall' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha ...

Milano - brucia il deposito di rifiuti. Per prevenire gli ecoreati può bastare una telecamera : Riassumendo i fatti: un’impresa (IPB Srl) attiva da tempo nel settore lavori stradali e movimento terra (nel 2008 aveva realizzato per conto del Comune di Milano la strada di scorrimento fra viale Fermi e il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, oltre 5 milioni euro di lavori), regolarmente iscritta nell’elenco della Prefettura di Milano riguardante le imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), a partire ...

