Milano | alle Next Gen è l' ora della verità

Milano - abbonamenti alle riviste dell'Arma "per finanziare la sicurezza" : era tutto falso - 12 denunciati : Dicevano di aver bisogno di denaro per comprare carburante per i mezzi o nuove divise. Giro d'affari di un milione di euro in un anno. Le vittime: parroci, anziani, titolari di supermercati

Mondo degli sport invernali a lutto : si è spento Davide Miglio - giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo : Il Mondo degli sport invernali è in lutto, colpito dalla triste notizia della morte di Davide Miglio, giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo Il Mondo degli sport invernali del Comitato FISI Alpi Centrali è in lutto per la scomparsa del giovane allenatore del CUS Milano Amici di Madesimo, Davide Miglio che si è spento a seguito di una malattia incurabile. Il Presidente del Comitato FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini, ...

I Medici 2 - l’alleanza tra Firenze - Milano e Venezia vacilla : anticipazioni puntata 6 novembre : La seconda stagione de I Medici va avanti per la sua strada, compatta e solida. Martedì 6 novembre, a partire dalle 21.25, va in onda anche la terza puntata del racconto incentrato sulla figura di Lorenzo il Magnifico che è il protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico e quasi leggendario signore rinascimentale è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese apparso anche in The ...

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - allerta arancione per Seveso e Lambro : “Prosegue l’ondata di maltempo e il Centro Meteo regionale della Lombardia ha emanato un’allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni sono previsti essere più intensi tra la serata di oggi, martedì 6 novembre, e la prossima notte. Attenuazione del maltempo a partire dalla mattinata di ...

Le anticipazioni sulla personale di Gabriella Ventavoli alla Milano Art Gallery : Auspico che arte e scienza si adoperino per significare come le piante, queste creature meravigliose e intelligenti, siano indispensabili alla sopravvivenza dell'uomo. Si è ispirata a qualcuno in ...

Maltempo Lombardia - allerta meteo a Milano : previsti temporali intensi - attivato il Coc : allerta meteo fino alla mezzanotte di martedì 6 novembre a Milano, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. allertate anche le squadre della Protezione civile, della ...

Allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia e Lazio - attenzione a Milano Meteo : La protezione civile: «I temporali potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche». Previste precipitazioni per tutta la giornata di lunedì

Maltempo a Milano - temporali e piogge fino a lunedì sera : torna l'allerta - monitorati Seveso e Lambro : Attivato il Centro operativo comunale, allertate le squadre di Protezione civile, Polizia locale e Metropolitana

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - attivo il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle ore 18 di oggi fino alle ore 00.00 di martedì 6 novembre. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza.Avviato, sempre a partire da questa sera, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Basket - Larry Brown può tornare ad allenare Torino. Il leggendario allenatore americano ci sarà già nella partita con Milano : Dopo quasi un mese di attesa, finalmente la Fiat Torino può riavere indietro il suo allenatore. A Larry Brown è stato infatti concesso il nulla osta per rientrare in Italia da parte del personale medico presso cui è in cura. Come riporta il sito ufficiale dell’Auxilium, Brown partirà da Dallas domani alle ore 12:25 (italiane), per arrivare a Milano alle 7 di sabato e proseguire, poi, alla volta di Torino. Il leggendario allenatore di ...

Juventus - ieri entusiasmo alle stelle a Milano per i bianconeri : Dybala ringrazia : ieri pomeriggio, la Juve è stata a Milano all'Adidas Store per partecipare ad un importante evento. Erano ben 11 i giocatori bianconeri che sono stati presenti nel negozio di corso Vittorio Emanuele e insieme a loro c'era anche Massimiliano allegri. La Juventus a Milano è stata accolta da migliaia di tifosi juventini che si sono assiepati davanti all'Adidas Store e che hanno potuto vedere i loro idoli sul palco che era stato predisposto davanti ...

Maltempo Lombardia : a Milano terminata l’allerta meteo fiumi : “Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo ...

Al MUDEC di Milano c’è “Paul Klee. Alle origini dell’arte” : La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, è curata da Michele Dantini e Raffaella Resch e presenta 100 opere dell"autore sul tema del "primitivismo", provenienti da importanti musei e collezioni private europee.L"interesse per tutto quanto, in arte, è "selvaggio" e "primitivo" si desta in Klee in coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell"arte ...