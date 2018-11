Milan | Zapata elogia Ronaldo | ' È un giocatore straordinario | se gli dai spazio fa male'

Milan - Zapata pensa già alla Juventus : “sarebbe bello vincere con un gol di Higuain. CR7? Devastante” : Il difensore del Milan ha parlato del big match contro la Juventus , sottolineando come sarebbe esaltante battere i bianconeri con un gol di Higuain “La Juventus è una squadra forte, ha giocatori devastanti, è una squadra completa. E’ motivante giocare queste partite, bisogna essere coraggiosi“. Spada/LaPresse Così il difensore del Milan , Cristian Zapata , in merito al big match di domenica sera a San Siro contro i ...

Zapata titolare contro l’Olympiacos : esordio stagionale per il difensore del Milan : La partita di domani contro l’Olympiacos segnerà, con ogni probabilità, l’esordio stagionale in rossonero di Cristian Zapata. Il difensore colombiano non è mai stato utilizzato da Gattuso in questo avvio di stagione, complice anche un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un mesetto. Milan-Olympiacos, Zapata titolare al posto di Musacchio Con Mattia Caldara ancora ai box per un preoccupante accenno di ...