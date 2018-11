Milan | fuori anche Musacchio | due mesi di stop | infortunio al legamento Gattuso nei guai

Milan - che tegola! Musacchio fuori due mesi per infortunio al ginocchio : Il Milan ha diramato un comunicato annunciando il grave infortunio occorso a Mateo Musacchio ieri sera durante il match di Europa League in casa del Betis: “AC Milan comunica, che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo Musacchio ha riportato un trauma al ginocchio destro che […] L'articolo Milan, che tegola! Musacchio fuori due mesi per infortunio al ginocchio proviene da Serie A ...

Area B a Milano - si slitta a febbraio : diesel Euro 3 "fuorilegge" nella Ztl più grande d'Italia : Data di partenza per lo stop alle auto più inquinanti fissata per il 25: un milione e 400mila abitanti interessati

Milan - Biglia fuori 4 mesi dopo l'operazione al polpaccio : Lucas Biglia non rientrerà in campo prima di marzo. La brutta notizia per il Milan arriva dopo l'operazione del centrocampista argentino che si era infortunato in allenamento mercoledì scorso. «...

Biglia operato dopo l'infortunio al polpaccio. Tegola per il Milan - rimarrà fuori 4 mesi : Una brutta notizia per il Milan . l'infortunio subito nel corso dell'allenamento di mercoledì scorso costa caro a Lucas Biglia . L'argentino si è infatti procurato una "lesione della giunzione ...

Milan tra Ibra e il Montolivo ritrovato Gattuso : "Non è mai stato fuori rosa" : La parola d'ordine è una sola: continuità. Il Milan infatti ne ha assoluto bisogno, per mantenere quel 4° posto che appena sette giorni fa sembrava lontanissimo. E invece, dopo le due vittorie con le ...

Milan - Gattuso annuncia il ritorno di Montolivo e svela : “non era fuori rosa” : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa chiarendo il caso Montolivo, il tecnico pensa di utilizzarlo date le tante assenze “Montolivo? La cosa che mi dà più fastidio sono le chiacchiere da bar, che tante volte leggo. Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra, poi faccio delle scelte. Quando prepariamo le partite è sempre stato presente. La società sa quello che penso, se oggi è stato ...

Milan - Gattuso richiama Montolivo : era fuori da maggio scorso : Ritorno a sorpresa in casa Milan. Riccardo Montolivo è stato convocato da Gennaro Gattuso per la sfida di domani sera in trasferta contro l'Udinese. Si tratta della prima convocazione per l'ex ...

Milan - Biglia starà fuori due mesi : più grave del previsto il problema a un polpaccio : Arrivano cattive notizie per Gennaro Gattuso da Lucas Biglia. Dopo il riacutizzarsi del problema al polpaccio destro, il regista argentino del Milan si è sottoposto agli esami strumentali che hanno ...

Milano : fuori dal carcere per lavoro gli trovano armi e droga - arrestato (2) : (AdnKronos) - Nel magazzino posto al piano sotterraneo, inoltre, sono state trovate armi, tra cui un fucile doppietta Belga con canne mozzate, risultato provento di un furto in abitazione risalente al 2012, con 53 cartucce e una pistola rivoltella con due cartucce. Il 37enne è stato quindi arrestato

Milano : fuori dal carcere per lavoro gli trovano armi e droga - arrestato : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere, di giorno, per poter andare a lavorare, ma la polizia ha scoperto che proprio nel luogo di lavoro nascondeva armi e droga. Per questo un 37enne è stato arrestato. E' accaduto a Milano. L'uomo, pluripregiudicato e attualm

Milan-Sampdoria - Gattuso : 'Higuain-Cutrone? Prestazione importante. Caldara fuori ancora due mesi' : Dopo una settimana difficile, il Milan si rialza: il 3-2 contro la Sampdoria sa di rinascita. Con il 4-4-2 e il doppio centravanti i rossoneri non falliscono: tre punti portati a casa dopo una partita ...

Milan - Gattuso : "Bene per mentalità e gioco - Caldara fuori due mesi" : Il tecnico rossonero: "Devo pensare a tirare fuori il meglio". Sul difensore: "Ha avuto un problema al gemello mediale, ci dispiace"

Milan - Gattuso : 'Caldara fuori un paio di mesi! Bonaventura e Calhanoglu...' : Il Milan perde per un lungo periodo Mattia Caldara , ieri escluso a sorpresa dai convocati per la gara di oggi contro la Sampdoria. A svelarlo è Rino Gattuso a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 dei rossoneri: 'Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui '. SINGOLI - ' ...

Relax a Milano e dintorni : terme e spa per una gita fuoriporta : QC terme Milanoterme di Miradoloterme di Rivanazzano QC San Pellegrinoterme di Darfo Boarioterme di Angoloterme di Sirmioneterme di BormioAlzi la mano chi in questo momento avrebbe tanto bisogno di rilassarsi in una spa o immerso in acque termali. E la Lombardia è una delle regioni italiane dove è ampia l’offerta in tema di Spa e centri benessere per ogni tipo di esigenza, dall’esclusiva location per bagni “chic”, fino al punto ...