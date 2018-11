Milan | che tegola! Musacchio fuori due mesi per infortunio al ginocchio

Milano - a Eicma 2018 non solo moto : successo per la flotta delle bici elettriche : Le ebike stanno rivoluzionando il mercato delle 2 ruote: da Atala, Ducati e Piaggio a Ktm, Whistle e Bosh una miriade di espositori

Ibrahimovic : "Wenger al Milan? Più probabile che torni io..." : La suggestione si fa sempre più pista concreta. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere vicino ad un ritorno in rossonero. A confermarlo proprio lo svedese, in un'intervista rilasciata all' Equipe con una ...

Perché il Politecnico di Milano ospita il Convegno di biodinamica? : (foto: Pixabay) Un’altra istituzione italiana si mette a dare credito alla pseudoscienza. Il 15, 16 e 17 novembre la Triennnale e il Politecnico di Milano ospiteranno il 35° Convegno internazionale di biodinamica (una sorta di omeopatia agricola), opportunamente chiamato Innovazione e ricerca. Alleanze per l’agroecologia. Di cosa si discuterà davvero durante gli incontri è difficile a dirsi a priori: il (poco esplicativo) programma è molto ...

Le magnifiche 7 pizzerie da provare a Milano : PizAssajeDa ZeroLievitàCapuano'sMarghePizzium Sette pizzerie di Milano, una per ogni giorno della settimana, per assaggiarne ogni volta una diversa, tanto la pizza non stanca mai: è buona, mette d’accordo tutti, è popolare, sa di festa. Sono le più rappresentative in città, quelle che interpretano la tradizione napoletana rendendola «contemporanea»: le trovate nella gallery sopra, e fanno parte di una nuova imprescindibile selezione di ...

Ibrahimovic infiamma i tifosi rossoneri : “Wenger al Milan? Più probabile che arrivi io” : Zlatan Ibrahimovic ha parlato ancora una volta della sua carriera, il futuro potrebbe riservare altre sorprese: i dettagli “Penso che sia più probabile che io torni al Milan piuttosto che vedere Arsene Wenger su quella panchina: non ce lo vedo proprio ad intraprendere questa sfida. Per quanto mi riguarda ho avuto molte richieste dall’Europa, ma ho bisogno di qualcosa che mi stimoli, voglio andare in un club dove posso fare la ...

Milan-Juve - Higuain giocherà? Il Pipita verso il recupero : In casa Milan continuano a tenere banco i numerosi infortuni. Dopo quelli di Caldara, Biglia e Bonaventura, anche Musacchio e Calhanoglu sono usciti malconci dalla sfida di Europa League contro il Betis. Ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni di Gonzalo Higuain, che aveva rimediato un brutto colpo alla schiena nell’ultimo match di campionato contro l’Udinese. Stando alle ultime notizie fornite da Sky Sport, il Pipita si è ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...

Milan-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dove è possibile guardare Milan-Juventus? Milan-Juve è un'esclusiva di Sky Sport, sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre. Milan-Juve sarà ...

Milan-Juventus - quando si gioca e a che ora. Come vederla in tv. Le probabili formazioni : Domenica 11 novembre si giocherà Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro andrà in scena una delle grandi classiche del calcio italiano, una super sfida dal grande fascino e dall’enorme tradizione che anche in questa occasione ci regalerà grande spettacolo: si preannuncia un incontro particolarmente vibrante e avvincente dove non mancheranno le emozioni e in cui le due ...

Milano. Insieme da 20 anni : si separano Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen : Si chiude una lunga storia d’amore. L’ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera e la showgirl Afef Jnifen si separano. Si erano

Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-1 - Europa League : i voti della partita. Suso salva i rossoneri - che fanno però troppi errori : Il Milan pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio. I rossoneri si salvano nel secondo tempo grazie al gol di Suso e trovano un punto importante per la qualificazione. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Betis Siviglia-Milan Milan Reina 5,5: non ha particolari colpe sul gol, ma anche oggi non dà sicurezza al ...

Tronchetti Provera e Afef si separano - depositata l'istanza in tribunale a Milano : Si erano sposati nel 2001 a Portofino, ora si lasciano di comune accordo. La questione economica decisa in un accordo extragiudiziale

Milano - Piero Angela e i social : "Un chiacchiericcio che non mi diverte" : Il celebre conduttore: "Web macchina meravigliosa ma approfondisce poco: l'unica tastiera che uso è quella del pianoforte"

Betis Siviglia-Milan stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederlo gratis e in chiaro : Torna in scena l’Europa League 2018-2019 con il quarto turno della fase a gironi. Subito un confronto importante per il Milan, una delle due compagini italiane impegnate nella seconda competizione per importanza nel Vecchio Continente. I rossoneri di Rino Gattuso volano in Spagna per affrontare alle 21 il Betis Siviglia in uno scontro davvero fondamentale. I biancoverdi sono una formazione ostica e ben messa in campo da Qique Setién che ...