Milan - altra tegola per Gattuso : lesione al crociato per Musacchio : TORINO - Ancora guai in casa Milan : al rientro dalla trasferta di Europa League a Siviglia , Gattuso deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili ai quali si è aggiunto anche Mateo ...

Milano - maltratta la compagna per anni - poi la minaccia con un fucile : arrestato : La donna, quando si è vista puntare addosso l'arma, è scappata di casa e lo ha denunciato: a casa è stato trovato un piccolo arsenale

Serie A Milan - altra tegola : lungo stop per Biglia : MilanO - Il nuovo infortunio di Lucas Biglia è più grave del previsto. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista argentino del Milan ha evidenziato "la lesione del ...

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : Doveva essere un sindaco in grigio. Invece guida un’alleanza che va dai centri sociali alla Chiesa. E funziona. «Al Congresso non voto nessuno. Il nuovo segretario nomini una squadra di dieci persone, da Veltroni a Bentivogli. Io ci sarò!»

La mia Milano città aperta : Giuseppe Sala e la sfida dell'altra Capitale : A Milano c'è una società che si muove in modo autonomo dalla politica, una rete di comitati, associazioni, terzo settore. Quando Salvini ha invitato Orbán ero fuori città, per qualche giorno di ...

Milano. Due giorni dalla parte degli animali e contro i maltrattamenti : L’obiettivo è offrire risposte concrete e mirate ai milanesi che chiedono rispetto e protezione per il mondo animale. Così l’Amministrazione

Bolt - dopo il Milan spunta un'altra voce : può andare a Malta : NEW YORK, STATI UNITI, - Usain Bolt sempre più vicino a realizzare il suo sogno. C'è chi parla del Milan , ma le indiscrezioni sembrano suggestive e non confermate. Il club che sogna l'uomo più veloce ...

Milano - convention di Forza Italia - Gelmini : "L'altra Italia che non campa sul divano" : Due provvedimenti forti, coraggiosi che avrebbero impresso uno scossone alla stagnante economia, per abbattere il debito, aumentare la crescita e creare nuova occupazione. Forza Italia da martedi ...

Milan - Gattuso : 'Bakayoko fatica - Higuain bene con un'altra punta. Ibrahimovic? Vediamo' : Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport dopo Milan-Olympiacos, le dichiarazioni del tecnico rossonero. CUTRONE - 'Ha giocato a Empoli con problemi alla caviglia e non è ancora al 100%, prende antiinfiammatori. Per come si sta ...

Sassuolo-Milan ore 20 - 30 La diretta De Zerbi cerca un'altra impresa : Va in scena al Mapei Stadium il posticipo domenicale della 7a giornata di Serie A tra Sassuolo e Milan: i neroverdi sono la vera sorpresa di inizio campionato, terzi in classifica con ben 13 punti ...

Milan - Cutrone acciaccato e Borini punta non ha convinto : c’è un’altra soluzione per sostituire Higuain : Milan impegnato contro la sorpresa della stagione, il Sassuolo di De Zerbi vuole continuare a stupire, Gattuso invece vuole cambiar rotta Il Milan oggi non può sbagliare, in casa del Sassuolo Gennaro Gattuso si gioca molto, forse addirittura la panchina, con l’ombra di Antonio Conte che aleggia sulla sua testa. Il tecnico rossonero arriva però alla gara contro il Sassuolo senza il Pipita Higuain, mancato anche con l’Empoli. Il ...

Sassuolo-Milan - probabili formazioni : Higuain ancora out - altra panchina per Cutrone? : Non è un buon momento per il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, tutte squadre che – sulla carta – non dovrebbero concorrere con i rossoneri per la stessa posizione di classifica. Gattuso vuole interrompere il digiuno di vittorie contro il Sassuolo, che il Diavolo affronterà nel posticipo domenicale delle 20.30. formazioni Sassuolo-Milan: nuova chance da titolare per Borini? SASSUOLO – Dopo la bella ...

Milan - un'altra rimonta : va in vantaggio a Empoli ma finisce 1-1 : Dopo la rimonta subita domenica a San Siro dall'Atalanta, il Milan di Gennaro Gattuso deve ingoiare un boccone amaro anche in quel di Empoli , dove va in vantaggio di un gol ma viene ripreso a pochi ...

Milan - Gattuso : 'Squadra dai due volti - dovevamo chiuderla'. Leonardo : 'Serve altra mentalità' : ... invece, le parole di Leonardo: "Il rammarico c'è perché vedi tante cose positive ma la gestione dei novanta minuti resta difficile, in tante cose dobbiamo crescere " ha dichiarato a Sky Sport " Non ...