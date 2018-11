: Sono già 3 milioni i rifugiati e migranti venezuelani nel mondo. I paesi confinanti hanno mantenuto una lodevole po… - UNHCRItalia : Sono già 3 milioni i rifugiati e migranti venezuelani nel mondo. I paesi confinanti hanno mantenuto una lodevole po… - FidanzaCarlo : 'Brutalizza' mi sembra un po' eccessivo, ma si sa, i titoli di #Libero sono sempre molto coloriti. Continueremo a r… - crocedelizia1 : RT @ClaudioPerconte: F: Esistono delle carte di credito date ai migranti con logo UNHCR? Sami: E' una bufala, una fake news. F: Sì? Sami: S… -

"Ci aspettiamo che tutti i Paesi, compresi gli Usa, garantiscano che ogni persona bisognosa di protezione internazionale eumanitaria,possa ricevere entrambi con prontezza e senza ostacoli". Così l'agenzia Onu per i rifugiati dopo l'annuncio di Trump sulla stretta sui richiedenti asilo. Molte delle persone in viaggio dall'America Centrale e Messico "fuggono da violenze o persecuzioni, hanno quindi bisogno di protezione internazionale", dica l'. "Sicurezza e accoglienza dignitosa non si escludono a vicenda".(Di sabato 10 novembre 2018)