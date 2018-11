: • Cyber News • #Midterm. Florida, candidato fa ricorso - Cyber_Feed : • Cyber News • #Midterm. Florida, candidato fa ricorso - TelevideoRai101 : Midterm. Florida, candidato fa ricorso - TgNewsWeb : RT @MediasetTgcom24: Elezioni Midterm,in Florida si va verso il riconteggio per il Senato #midterm -

Rick Scott, l'ex governatore dellaal Senato Usa, in marginale vantaggio sul rivale dem Andrew Gillum, ha fatto causa per frode, accusando "liberal senza etica" di voler "rubare l'elezione". Inper la corsa al Senato si profila un riconteggio:lo scarto dei voti ottenuti dai due candidati è inferiore allo 0,5%. Scott ha presentatocontro il supervisore per le elezioni accusando il suo ufficio di aver occultato documenti sul numero di votanti, sui voti scrutinati e su quelli da conteggiare.(Di venerdì 9 novembre 2018)