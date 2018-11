Microsoft | ”In arrivo novità per l’Esplora File con 19H1″

surface-phone

(Di venerdì 9 novembre 2018) Con October 2018 Updateha implementato nell’Esploradi Windows 10 il supporto al tema scuro, cosa non facile non essendo una Universal Windows App. Nel post ufficiale riguardante la build 18277 rilasciata due giorni fa per gli iscritti al programma Insider nei canali Fast o Skip Ahead, gli sviluppatori di casa Redmond hanno esplicitamente affermato che con i prossimi update (relativi sempre a 19H1) verranno apportati ulteriori miglioramenti all’Esploradal punto di vista funzionale e, forse, anche estetico. I developer non si sono sbilanciati più di tanto e quindi non sappiamo quali saranno effettivamente queste, nel frattempo, qualora aveste delle idee a riguardo, vi consigliamo di comunicarle atramite il back Hub dato che in questo periodo la probabilità che i suggerimenti vengano presi in considerazione è più alta. Fonte