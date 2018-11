Michelle Obama e l' aborto | Le mie figlie concepite con fecondazione in vitro

Michelle Obama : "Ho avuto un aborto 20 anni fa. Le mie figlie concepite in vitro" : Ha avuto un aborto 20 anni fa ed è ricorsa alla fecondazione in vitro per concepire le due figlie, Malia e Sasha. Lo ha dichiarato Michelle Obama. "Mi sono sentita persa e sola dopo l'aborto".

Becoming by Michelle Obama : nel libro il duro attacco a Donald Trump - : L'ex first lady racconta le sue memorie, dall'infanzia fino all'arrivo alla Casa Bianca. Nel volume anche le critiche contro l'attuale presidente, definito un "misogino" convinto di poter far male ...

Michelle Obama tra libri e attacchi Così si prepara a sfidare Trump : A volte ritornano e non mollano. Michelle Obama, la moglie di Barack, dà segni di inquietudine elettorale ed ambiziosa e megalomane com’è c’è da immaginare che stia scaldando i motori. Segui su affaritaliani.it

'Solo Michelle Obama può battere Trump' : NEW YORK, 8 NOV - Contro Trump nel 2020 ci vuole solo 'la più amata', Michelle Obama. Il regista Michael Moore torna a fare previsioni sui possibili scenari in vista delle prossime elezioni ...

'Solo Michelle Obama può battere Trump' : NEW YORK, 8 NOV - Contro Trump nel 2020 ci vuole solo 'la più amata', Michelle Obama. Il regista Michael Moore torna a fare previsioni sui possibili scenari in vista delle prossime elezioni ...

Tutti pazzi per Michelle Obama in Gb : ANSA, - LONDRA, 8 NOV - Impazza la speculazione sugli ingressi messi sul mercato per poter ascoltare - a pagamento - l'ex first lady americana Michelle Obama a un evento pubblico in calendario a ...

Tutti pazzi per Michelle Obama in Gb : ANSA, - LONDRA, 8 NOV - Impazza la speculazione sugli ingressi messi sul mercato per poter ascoltare - a pagamento - l'ex first lady americana Michelle Obama a un evento pubblico in calendario a ...

Esce il libro di Michelle Obama - ma per ascoltarla si paga : ... può essere un segno che rivela la crEscente riluttanza delle persone a partecipare al sistema politico nelle vesti di consumatori di spettacoli prefabbricati. Può non denotare affatto, in altre ...

Bambina di 3 anni si traveste da Michelle Obama per Halloween - : Parker Curry, lo scorso marzo, era stata fotografata mentre contemplava incantata il ritratto dell'ex first lady alla National Portrait Gallery e l'aveva poi incontrata nel suo ufficio di Washington. ...

Global Girls Alliance - Michelle Obama vuole aiutare le giovani donne a diventare grandi : L’ex first lady Michelle Obama ha lanciato la Global Girls Alliance, un nuovo programma della Obama Foundation che mira a potenziare le adolescenti in tutto il mondo attraverso l’educazione. Un progetto che permetterà di abbattere le barriere fisiche, culturali e finanziarie che impediscono alle giovani donne di ottenere un’istruzione e di realizzare il loro potenziale. “Oggi più di 98 milioni di donne adolescenti in tutto il ...

Michelle Obama rivela cosa le donò George W. Bush al funerale del senatore John McCain : L'ex first lady Michelle Obama ha rivelato cosa le regalò George W. Bush quando i due si incontrarono al funerale del senatore John McCain: un porta-pillole antico che usava che l'ex presidente usava durante i suoi giorni alla Casa Bianca. Il gesto aveva avuto notevole clamore mediatico per il suo essere del tutto contrario al protocollo che si applica in questi casi."Non pensavo che qualcuno si sarebbe accorto di quello che stavamo ...

Barack e Michelle Obama : «26 anni di amore - fiducia e rispetto» : Michelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vitaMichelle Obama - le foto di una vita«Ventisei anni di amore, fiducia e rispetto». Barack e Michelle Obama festeggiano il loro ...

Usa - Michelle Obama torna alla politica e sprona gli elettori 'Al voto per cambiare' : LAS VEGAS - Il sorriso e l'energia che l'America non ha dimenticato. Il messaggio duro che ha tenuto nel cassetto per mesi, come il marito, per rispetto del ruolo istituzionale di 'ex' e del lavoro ...

McCain : gentilezza Bush a Michelle Obama : "George Bush che passa una caramella a Michelle Obama e' una metafora agrodolce di tutto cio' che si e' perso in politica" e' uno dei commenti su Twitter. 2 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...