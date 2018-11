Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano

Ti presento Sofia - il nuovo film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti : In sala dal 31 ottobre ' Ti presento Sofia ', remake della forunata commedia argentina ' Se permetti non parlarmi di bambini '. Il film del regista Guido Chiesa, racconta la storia di Gabriele, un ...

Verissimo - anticipazioni e ospiti 26 ottobre : Christian Vieri - Micaela Ramazzotti ed Alessandra Amoroso : Sabato pomeriggio l’appuntamento con Verissimo si ripete e, questa volta, con una novità importante ovvero in anticipo, alle 15.40. Sabato 27 ottobre su Canale5 il programma andrà in onda con un ricco parterre di ospiti a cominciare da Christian Vieri che racconterà per la prima volta, in un’intervista televisiva, la sua infanzia, l’arrivo in Italia dall’Australia e gli inizi della sua gloriosa carriera, a poche settimane dalla nascita ...