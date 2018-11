Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano dopo 10 anni di matrimonio

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano : Micaela Ramazzotti ha chiesto la separazione dal coniuge Paolo Virzì. La coppia già da circa due mesi non abita più insieme ed i rispettivi legali hanno dato corso alle procedure necessarie per definire la separazione. Lo confermano all'ANSA amici della coppia a seguito delle voci raccolte nel mondo dello spettacolo in questi giorni.L'attrice e il regista toscano il prossimo 17 gennaio avrebbero compiuto 10 anni di ...

Ti presento Sofia - il nuovo film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti : In sala dal 31 ottobre ' Ti presento Sofia ', remake della forunata commedia argentina ' Se permetti non parlarmi di bambini '. Il film del regista Guido Chiesa, racconta la storia di Gabriele, un ...

FABIO DE LUIGI E Micaela RAMAZZOTTI/ "Dieci anni fa le nostre vite erano molto diverse da oggi" (Verissimo) : FABIO De LUIGI e MICAELA RAMAZZOTTI ospiti a Verissimo: i due attori presenteranno il loro nuovo successo "Ti presento Sofia" nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti/ Video - "esistono padri che se ne fregano dei figli" (Verissimo) : Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti ospiti a Verissimo: i due attori presenteranno il loro nuovo successo "Ti presento Sofia" nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:46:00 GMT)

Paolo Virzì / Video - il marito di Micaela Ramazzotti torna al cinema con "Notti magiche" : Paolo Virzì, il regista e marito di Micaela Ramazzotti è ormai pronto a tornare al cinema con "Notti Magiche" dopo il successo negli Stati Uniti con la commovente pellicola "Ella & John"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:36:00 GMT)

Verissimo - anticipazioni e ospiti 26 ottobre : Christian Vieri - Micaela Ramazzotti ed Alessandra Amoroso : Sabato pomeriggio l’appuntamento con Verissimo si ripete e, questa volta, con una novità importante ovvero in anticipo, alle 15.40. Sabato 27 ottobre su Canale5 il programma andrà in onda con un ricco parterre di ospiti a cominciare da Christian Vieri che racconterà per la prima volta, in un’intervista televisiva, la sua infanzia, l’arrivo in Italia dall’Australia e gli inizi della sua gloriosa carriera, a poche settimane dalla nascita ...

Da Micaela Ramazzotti a Matilda De Angelis - tutte le vincitrici del Premio Afrodite 2018 : Un'iniziativa che mette al centro le donne del mondo del cinema, della fiction, della tv, ma oltre lo spettacolo, anche del giornalismo e dello sport. A guidare l'appuntamento dedicato ai premi di ...

Francesca Archibugi torna dietro la cinepresa per 'Un anno in Italia' con Micaela Ramazzotti : In una Roma materna e matrigna Francesca Archibugi torna a dirigere: il nuovo film è 'Un anno in Italia', protagonisti Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin ...

Micaela Ramazzotti : Portarle sul grande schermo è un po' come accendere un faro su di loro, rivelarle al mondo e dire: esistono!'. Alcune di queste donne erano madri: Anna , 'La prima cosa bella', , Simona , 'Il nome ...

Micaela Ramazzotti/ Da “ragazzaccia” a mamma : “Con Valeria Bruni Tedeschi ci siamo azzuffate sul set” : Micaela Ramazzotti si racconta a La vita in diretta, dalla sua carriera al ruolo di mamma. Il clamoroso retroscena sul set de La pazza gioia con Valeria Bruni Tedeschi.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Recensione Una storia senza nome : Micaela Ramazzotti - Caravaggio e il cinema in un giallo all'italiana : Andò parte da un fatto di cronaca molto noto, soprattutto nella natia Sicilia, il furto della Natività del Caravaggio, rubata la notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a ...

“Una storia senza nome” - l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al cinema : I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza nome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è una dedica d’amore al cinema, ...

“Una storia senza nome” - l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al cinema : I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza Nome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è una dedica d’amore al cinema, ...

Micaela RAMAZZOTTI/ 'Una storia senza nome' racconta il cinema corrotto (Festival di Venezia) : MICAELA RAMAZZOTTI racconta il suo nuovo ruolo da protagonista. In Una storia senza nome è Valeria, segretaria di una casa di produzione cinematografica.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:10:00 GMT)