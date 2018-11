Meteo Protezione Civile | il bollettino per domani | Sabato 10 Novembre 2018

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia : avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, favorirà l’apporto di flussi più umidi ed instabili sulle nostre regioni nord-occidentali, determinando, dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per i prossimi giorni : Martedì 6 Novembre criticità “Gialla” in 10 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica favorisce una nuova fase di maltempo sulle Regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Domenica 4 Novembre - allarme arancione in 6 Regioni : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni Meteo sulle Regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme rosso in Sicilia - arancione nel Lazio - sulle Dolomiti e per la piena del Po : Allerta Meteo – La circoLazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest, nel corso della giornata di domani, sabato 3 novembre, favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni peninsulari, mantenendo invece condizioni di spiccata instabilità sulla Sicilia, in estensione ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...