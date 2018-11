Meteo oggi | flusso atlantico | attese piogge e rovesci al Nord Ovest

Meteo : ennesima perturbazione con piogge incisive. Previsioni per oggi : ennesima perturbazione sull'Italia, colpito il nord-ovest. Le Previsioni per oggi. Meteo / Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta interessando al momento i...

Allerta Meteo Sardegna : oggi e domani criticità “gialla” nel nordovest : Nuova Allerta Meteo criticità “gialla” in Sardegna per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile regionale, in vista di nuove abbondanti piogge, ha diffuso un avviso, valido dalle ore 14 di oggi, che riguarda quasi tutta l’isola, in particolare Sassarese, Gallura, parte del Nuorese e Oristanese, fino all’Alto Campidano. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: oggi e domani criticità “gialla” nel ...

Meteo : nuovo peggioramento oggi - piogge in arrivo ma non per tutti : Rapida perturbazione sull'Italia, tornano piogge e locali temporali. Ma non per tutti! Meteo / Una nuova perturbazione atlantica si sta affacciando nel Mediterraneo in queste ore, causando un...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Maltempo e allerta Meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

Meteo oggi : fase instabile dura a morire - ancora piogge e temporali : Meteo oggi - Perturbazione ancora in azione sull'Italia. Attese piogge e temporali. Meteo oggi - La particolare configurazione barica che interessa lo scacchiere europeo da diversi giorni, continua...

Meteo - il maltempo non dà tregua. Oggi temporali - da domani nuova perturbazione : Piogge anche molto intense si abbatteranno su tutta l'Italia anche nella giornata di Oggi. E da domani arriverà una nuova perturbazione, con precipitazioni fino a giovedì.Continua a leggere

Meteo : Lombardia - schiarite tra sabato e domenica poi pioggia (2) : (AdnKronos) - Dal pomeriggio e specie in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da sud fino a cielo molto nuvoloso ovunque in tarda serata. Precipitazioni sono previste nella notte e fino al primo mattino possibili isolate e molto deboli su Prealpi e Appennino, in giornata generalmente asse

Meteo : Lombardia - schiarite tra sabato e domenica poi pioggia : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Ancora per alcuni giorni la Lombardia sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Secondo le previsioni di Arpa regionale, tra la serata di sabato e la giornata di

Previsioni Meteo Lombardia : schiarite tra sabato e domenica - poi arriva la pioggia : “Ancora per alcuni giorni la regione sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica relativa pausa asciutta con possibili anche schiarite. Temperature superiori alla media del periodo in particolar modo domenica“: solo le Previsioni Meteo del consueto bollettino di Arpa ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : le previsioni Meteo per la gara. Alto rischio pioggia nonostante l’orario anticipato : Pensare a Sepang e alle possibili precipitazioni non è certo una novità, specie in questa fase dell’anno. Del resto, scorrendo l’album dei ricordi del “Motomondiale”, le due ultime edizioni hanno avuto la pioggia per protagonista in gara, con Andrea Dovizioso e la Ducati trionfanti. Giove Pluvio quest’oggi ha bussato alla porta malese con una certa insistenza: il circuito è stato quasi “sommerso” dalla ...

Meteo Italia : insiste il maltempo - ecco dove colpiranno i temporali oggi : Meteo Italia - Continua la fase di maltempo. Attesi forti temporali al Sud. Meteo Italia - La saccatura atlantica che da giorni interessa a più riprese il Mediterraneo Occidentale, sta evolvendo...

Allerta Meteo Veneto : fino a domani stato di preallarme per pioggia : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato le seguenti fasi operative per ciascuna tipologia di criticità e zona di Allertamento. Si segnala, inoltre, che ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia fino a martedì : “Correnti in quota umide meridionali insisteranno ancora per alcuni giorni sulla regione. Pertanto il tempo rimarrà prevalentemente instabile, con molte nubi e precipitazioni che a più riprese interesseranno la regione fino a martedì prossimo. Un intervallo di tempo più asciutto sembra possibile nella giornata di domenica. Temperature generalmente superiori alle medie del periodo“: queste le Previsioni Meteo di Arpa ...