Meteo | nuove piogge nelle regioni del nord ovest Dalla prossima settimana temperature in

Allerta Meteo - nuove piogge in arrivo al Nord/Ovest : il Po si ingrosserà ulteriormente : I valori del fiume Po non subiranno variazioni nelle prossime 36 ore, mentre e’ atteso un nuovo incremento dalla notte di domenica nel tratto piemontese del fiume. E’ quanto rileva l’AIPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, che in un comunicato precisa che “in relazione ad una nuova perturbazione che interessera’ il Piemonte Occidentale si ritiene probabile il superamento della soglia 1 in ...