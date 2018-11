Meteo Evento | La meteorologia nel XXI secolo tra sensazionalismo e realtà

retemeteoamatori

(Di venerdì 9 novembre 2018) Un interessante conferenza con tema “Larologia nel XXItra“, si terrà il prossimo 18 Novembre 2018 alle ore 16:00, presso la Sala dell’Orologio del CAOS – centro arti opificio siri di Terni in via Luigi Campofregoso 98. Come ben sappiamo larologia è un tema delicato perchè una comunicazione errata può arrecare danni, non solo materiali ma anche economici. Sul Web esistono milioni di pagine e siti che fanno previsioni, ma quali raccontano il vero e quali trattano fake news? Questa manifestazione realizzata dall’AssociazioneCentro Italia, si basa proprio sulla volontà di voler informare ed educare i cittadini sulle buone politiche della comunicazionerologica Tra i relatori spiccano nomi noti come il colonnello Paolo Sottocorona –rologo di La7, l’Ing. Massimiliano Santini,rologo ...