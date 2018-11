Meteo | arriva l' anticiclone nordafricano che riporta il caldo

Previsioni Meteo : ultime piogge nel week-end - poi arriva l'estate di San Martino! : Ultimi strascichi di maltempo nel week-end, poi alta pressione sub-tropicale sull'Italia e ritorno del caldo! Previsioni Meteo / Dopo tanto maltempo e danni estremi, oltre che vittime, la situazione...

Meteo - allerta arancione in 4 regioni. E da domani arriva una nuova perturbazione : La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Da domani arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Miglioramenti solo a partire da giovedì.Continua a leggere

Previsioni Meteo Lombardia : schiarite tra sabato e domenica - poi arriva la pioggia : “Ancora per alcuni giorni la regione sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica relativa pausa asciutta con possibili anche schiarite. Temperature superiori alla media del periodo in particolar modo domenica“: solo le Previsioni Meteo del consueto bollettino di Arpa ...

Maltempo - tregua finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Maltempo : tregua quasi finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Allerta Meteo - lo scirocco è arrivato : venti impetuosi da Sud - primi nubifragi al Nord e caldo pazzesco in tutt’Italia [LIVE] : Allerta Meteo – E’ arrivato puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni dei giorni scorsi lo scirocco che oggi, Sabato 27 Ottobre, soffia impetuoso sin dalla mattinata su tutt’Italia con raffiche che sfiorano i 100km/h nelle zone interne dell’Appennino tra Toscana, Lazio, Campania e Molise, e addirittura superano i 120km/h al Nord/Est sulle Dolomiti. Di conseguenza, le temperature sono in sensibile aumento ...

Previsioni Meteo : arrivano le grandi piogge su tante regioni. Scirocco tempestoso da domani : Si risveglia l'Atlantico! Forti ed estese piogge in arrivo, tanta neve sulle Alpi. Occhio al vento tempestoso al centro-sud. Previsioni Meteo / L'Autunno pare davvero intenzionato ad aprire le danze...

Meteo Monza e Brianza : maltempo alla carica - arriva l'autunno : Già dalla giornata di oggi, venerdì 26 ottobre, e più segnatamente nel weekend, il tempo a Monza e su tutta la Brianza inizierà a mostrare un volto decisamente più autunnale. Una serie di intense perturbazioni atlantiche sta infatti avvicinandosi ai settori occidentali del Mediterraneo, dove "scaveranno" un minimo depressionario in grado di portare diversi giorni consecutivi di maltempo su tutto il nord Italia grazie al richiamo di correnti ...

Meteo - venerdì arriva l’autunno (vero) : Godetevi gli ultimi giorni di caldo perché da venerdì il tempo è destinato a cambiare. Una massa di aria gelida proveniente dall’Artico va a scontrarsi con l’alta pressione e la conseguente perturbazione si presenterà sul Golfo del Leone e il Mediterraneo nord-occidentale producendo precipitazioni e temporali su Alpi e Tirreno. Sarà proprio nel corso del weekend, ultimo di ottobre, che il maltempo segnerà l’inizio ...

Allerta Meteo - arriva il “Monsone Italiano” : piogge torrenziali - forte scirocco e caldo anomalo - scatta l’allarme alluvione [MAPPE] : 1/45 ...

Ribaltone Meteo - arriva l'impennata calda (ma durerà poco) : Temperature su oltre la media di stagione ma quanto durerà questo soffio quasi estivo? Ecco cosa dicono gli esperti

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Sud mentre arriva una bolla di caldo anomalo che domani porterà +30°C al Nord [MAPPE] : 1/34 ...

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : freddo e temporali e arriva anche la neve : A causa di un vortice di bassa pressione e l'irruzione di venti freddi di origine balcanica, l'Italia è attraversata da una intensa fase di maltempo che colpirà soprattutto il centro sud portando freddo, piogge, temporali e anche neve sugli Appennini a quota oltre i 1500 metri.Continua a leggere