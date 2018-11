Mestieri del legno per giovani | la Brianza fa scuola | manualità e industria 4 0

Mestieri della scrittura e professioni dell'editoria - nasce a Napoli il primo master universitario del Sud : 'SEMA riempie uno spazio da sempre carente al Sud: una seria formazione editoriale collocata a Napoli offre l'opportunità a moltissimi giovani di non doversi spostare a Milano per entrare nel mondo ...

Teatro dei 3 Mestieri : "Dora in avanti" - l'altalena della vita : La galassia che si espande dentro di noi, infatti, risponde esattamente ad un mondo aperto, dal cuore incandescente, che è costantemente in espansione. Dalla vecchia cassapanca fuoriescono i ricordi, ...

Apre a Roma il centro per i Mestieri del digitale targato Facebook : Il centro di Facebook a Roma Facebook ha scelto l’hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma, come sede del suo nuovo spazio dedicato allo sviluppo delle competenze digitali chiamato “Binario F”. Parte del costante impegno della celebre azienda di Menlo Park sul tema delle digital skills, lo spazio sara` messo a disposizione gratuitamente per la comunita` italiana. “Binario F from Facebook” aspira cosi` a ...